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Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 22:11 |
848
0

На стадионе Динамо пересевают газон

Весь процесс занимает два месяца

02 июня 2026, 22:11 |
848
0
На стадионе Динамо пересевают газон
ФК Динамо Киев

Сезон только что завершился, а на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского работа кипит. Домашняя арена «бело-синих» уже полным ходом готовится к следующему сезону. Происходит реновация покрытия – старый газон снимается, и на его месте сеются семена.

О подготовке поля стадиона «Динамо» к новому сезону рассказал главный агроном ФК «Динамо» Киев Дмитрий Зиновьев:

– Это плановая работа, которая проводится раз в два-три года в зависимости от состояния поля. Верхняя прослойка травы срезается, вывозится культиватором. Далее засыпается песок, разравнивается, культивируется гибрид экстраграсс. Далее поле засыпается песком, засеивается семенами, дальше полив – и через два месяца будет новый газон.

Весь процесс занимает два месяца – со съемом, с посевом. После посева остается около месяца и двадцати дней до первого матча. Если будет нормальная погода, если не будет аномальной жары в июле, то к началу сезона все будет готово на первые числа августа.

Через два-три года производится глобальная реновация – экстраграсс остается, а верхний слой срезается и с семенами засыпается песок, органика. В следующем году реновация не нужна – просто своими силами проводятся обычные работы по уходу за газоном в межсезонье – подсев, пескование, уход за вратарскими зонами.

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Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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