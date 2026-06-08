Суркис потирает руки. Динамо узнало, кто хочет купить Пономаренко
Футболист заинтересовал «Милан», «Боруссию» Дортмунд, «РБ Лейпциг» и «Брентфорд»
Футболист киевского «Динамо» Матвей Пономаренко заинтересовал ряд именитых команд Европы.
По информации источника, на данный момент есть четыре клуба, которые проявляют серьезный интерес к украинскому нападающему. В отчетах упоминаются «Милан», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг» и «Брентфорд».
У Пономаренко действующий контракт с «Динамо» до конца 2028 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 12 миллионов евро, но, очевидно, в киевском клубе потребуют значительно большую сумму.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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