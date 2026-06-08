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  4. Суркис потирает руки. Динамо узнало, кто хочет купить Пономаренко
Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 09:02 |
1247
0

Суркис потирает руки. Динамо узнало, кто хочет купить Пономаренко

Футболист заинтересовал «Милан», «Боруссию» Дортмунд, «РБ Лейпциг» и «Брентфорд»

08 июня 2026, 09:02 |
1247
0
Суркис потирает руки. Динамо узнало, кто хочет купить Пономаренко
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Футболист киевского «Динамо» Матвей Пономаренко заинтересовал ряд именитых команд Европы.

По информации источника, на данный момент есть четыре клуба, которые проявляют серьезный интерес к украинскому нападающему. В отчетах упоминаются «Милан», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг» и «Брентфорд».

У Пономаренко действующий контракт с «Динамо» до конца 2028 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 12 миллионов евро, но, очевидно, в киевском клубе потребуют значительно большую сумму.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Динамо Киев Боруссия Дортмунд Брентфорд РБ Лейпциг трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ трансферы УПЛ Матвей Пономаренко трансферы Серии A Милан
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
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