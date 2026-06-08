Суркис потирает руки. Динамо узнало, кто хочет купить Пономаренко

Футболист киевского «Динамо» Матвей Пономаренко заинтересовал ряд именитых команд Европы.

По информации источника, на данный момент есть четыре клуба, которые проявляют серьезный интерес к украинскому нападающему. В отчетах упоминаются «Милан», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг» и «Брентфорд».

У Пономаренко действующий контракт с «Динамо» до конца 2028 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 12 миллионов евро, но, очевидно, в киевском клубе потребуют значительно большую сумму.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.