На ЧМ-2026 будут фиксироваться офсайды без задержек

Задержка с поднятием флажка при офсайде может практически уйти в прошлое после того, как ФИФА представила новую технологию, которая будет использоваться на чемпионате мира 2026 года.

ФИФА внедрит усовершенствованную полуавтоматическую систему определения офсайда для видеопомощников арбитров (VAR), которая должна ускорить принятие решений и позволить помощнику поднять флажок, вместо того чтобы ждать завершения атаки.

В случае, если игрок находится в офсайде более чем на 10 см, помощнику будет отправлено звуковое оповещение в режиме реального времени. Предыдущие версии технологии уведомляли судей только в том случае, если игрок находился в офсайде более чем на 50 см.

ФИФА надеется, что это уменьшит недовольство болельщиков и игроков и снизит вероятность травм из-за ненужных игровых эпизодов, когда вот-вот будет поднят флажок из-за офсайда.