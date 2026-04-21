  4. Неймар предложил революцию в определении офсайда
21 апреля 2026, 19:38
1010
0

Неймар предложил революцию в определении офсайда

Неймару не дают спать лавры Арсена Венгера, предложение которого по вне игры уже внедряется

21 апреля 2026, 19:38 |
1010
0
Неймар предложил революцию в определении офсайда
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий «Сантоса» Неймар рассказал об одном футбольном правиле, которое он бы изменил, если бы ему предоставилась такая возможность.

«Я бы изменил правило офсайда. Он должен учитываться только для верховых мячей. Когда это пас низом или пас ниже уровня груди, офсайд не должен фиксироваться», – заявил Неймар.

Ранее правило положения вне игры предложил изменить известный в прошлом тренер Арсен Венгер. В Канаде уже проходит эксперимент, когда офсайд фиксируется только если между форвардом и последним защитником есть зазор, то есть атакующий игрок может быть почти на корпус впереди по сравнению с современной трактовкой правила.

По теме:
ФОТО. Скандал вокруг Неймара: крупный донат £170 тыс. вызвал подозрения
«Величайший в Counter-Strike». Неймар отдал дань уважения легенде CS
ВИДЕО. В Канаде забили первый гол из офсайда Венгера
Руслан Полищук Источник: YouTube
Соболенко и россиянки лайкнули пост для путина. Олейникова обратилась к WTA
Теннис | 21 апреля 2026, 13:29 11
Соболенко и россиянки лайкнули пост для путина. Олейникова обратилась к WTA
Соболенко и россиянки лайкнули пост для путина. Олейникова обратилась к WTA

Александра больше не собирается молчать, а Арину пора спрашивать за «политику»

Ринат Ахметов заключил невероятную сделку на сотни миллионов евро
Футбол | 21 апреля 2026, 19:07 0
Ринат Ахметов заключил невероятную сделку на сотни миллионов евро
Ринат Ахметов заключил невероятную сделку на сотни миллионов евро

Президент «горняков» инвестировал в недвижимость

Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Бокс | 21.04.2026, 09:28
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
Бокс | 21.04.2026, 04:02
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Футбол | 21.04.2026, 08:39
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 5
Футбол
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 30
Теннис
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 8
Футбол
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
19.04.2026, 20:03 3
Теннис
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
20.04.2026, 22:59 1
Снукер
