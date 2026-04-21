Неймар предложил революцию в определении офсайда
Неймару не дают спать лавры Арсена Венгера, предложение которого по вне игры уже внедряется
Нападающий «Сантоса» Неймар рассказал об одном футбольном правиле, которое он бы изменил, если бы ему предоставилась такая возможность.
«Я бы изменил правило офсайда. Он должен учитываться только для верховых мячей. Когда это пас низом или пас ниже уровня груди, офсайд не должен фиксироваться», – заявил Неймар.
Ранее правило положения вне игры предложил изменить известный в прошлом тренер Арсен Венгер. В Канаде уже проходит эксперимент, когда офсайд фиксируется только если между форвардом и последним защитником есть зазор, то есть атакующий игрок может быть почти на корпус впереди по сравнению с современной трактовкой правила.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Александра больше не собирается молчать, а Арину пора спрашивать за «политику»
Президент «горняков» инвестировал в недвижимость