  ФОТО. Скандал вокруг Неймара: крупный донат £170 тыс. вызвал подозрения
ФОТО. Скандал вокруг Неймара: крупный донат £170 тыс. вызвал подозрения

После доната в фонд Неймара инфлюенсерку проверяют на отмывание денег

21 апреля 2026, 15:40 |
614
0
Instagram. Неймар и Деолане Безерра

Бразильская инфлюенсерка и юрист Деолане Безерра оказалась в центре расследования после перевода £170 000 в фонд, связанный с Неймаром. Ранее ее уже задерживали по делам о незаконных ставках и мошенничестве, но она отрицала вину.

Полиция выявила крупные движения средств на ее счетах: более £778 тыс. за месяц. По данным следствия, деньги могли быть связаны с криминальной сетью, использовавшей инфлюенсеров и музыкантов для отмывания средств от нелегального гемблинга, афер и наркотрафика.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Отмечается, что Безерра получила около £63 тыс. от продакшн-компании, затем перевела £170 тыс. в фонд и более £161 тыс. – автосалону. Эти операции не имели очевидной деловой цели, что вызывает подозрения.

Сам Неймар не является фигурантом дела. В ходе обысков изъяты автомобили, украшения, оружие, техника и наличные. Расследование продолжается, Безерра новые обвинения не комментировала.

Максим Лапченко Источник: The Sun
