Приговор для Сафонова? ПСЖ нацелился на вратаря сборной за 60 млн

После второй подряд победы в Лиге чемпионов руководство ПСЖ планирует ряд трансферов, которые должны усилить команду. Среди вероятных приобретений фигурирует также 26-летний вратарь «Порту» и сборной Португалии Диогу Кошта.

Неуверенная игра россиянина Матвея Сафонова, а также травма Люка Шевалье заставляют парижан беспокоиться о вратарской линии команды. Покупка Кошты должна решить эту проблему. При этом стоимость трансфера оценивается в 60 миллионов евро – именно такая сумма отступных указана в контракте португальца. Учитывая солидную стоимость голкипера, его преимущество в иерархии вратарей в ПСЖ не должно вызывать сомнений.

В прошлом сезоне Кошта пропустил 27 мячей в 49 матчах за «Порту» во всех турнирах. На счету голкипера 26 клиншитов.