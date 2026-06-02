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  4. Приговор для Сафонова? ПСЖ нацелился на вратаря сборной за 60 млн
Франция
02 июня 2026, 22:30 |
2343
0

Приговор для Сафонова? ПСЖ нацелился на вратаря сборной за 60 млн

Диогу Кошта может оказаться в Париже этим летом

02 июня 2026, 22:30 |
2343
0
Приговор для Сафонова? ПСЖ нацелился на вратаря сборной за 60 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

После второй подряд победы в Лиге чемпионов руководство ПСЖ планирует ряд трансферов, которые должны усилить команду. Среди вероятных приобретений фигурирует также 26-летний вратарь «Порту» и сборной Португалии Диогу Кошта.

Неуверенная игра россиянина Матвея Сафонова, а также травма Люка Шевалье заставляют парижан беспокоиться о вратарской линии команды. Покупка Кошты должна решить эту проблему. При этом стоимость трансфера оценивается в 60 миллионов евро – именно такая сумма отступных указана в контракте португальца. Учитывая солидную стоимость голкипера, его преимущество в иерархии вратарей в ПСЖ не должно вызывать сомнений.

В прошлом сезоне Кошта пропустил 27 мячей в 49 матчах за «Порту» во всех турнирах. На счету голкипера 26 клиншитов.

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Диогу Кошта Порту чемпионат Португалии по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы Люка Шевалье Матвей Сафонов
Андрей Плыгун Источник: L'Equipe
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