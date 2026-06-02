Якуб Меншик – Жоау Фонсека. 1/4 финала Ролан Гаррос. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2026
2 июня Якуб Меншик (Чехия, ATP 27) и Жоау Фонсека (Бразилия, ATP 30) проведут матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2026.
Поединок начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву на корте имени Филиппа Шатрие.
Это будет второе очное противостояние соперников. Счет 1:0 в пользу Фонсеки.
Победитель матча в полуфинале поборется с Александром Зверевым.
