Не Черновцы. На старте сезона в УПЛ Буковина будет играть в другом городе

Как стало известно Sport.ua, 3 июня на стадионе «Буковина» начнутся работы по обустройству подогрева футбольного поля. Есть основания надеяться, что до конца июля все работы будут выполнены.

После этого на «Буковине» приступят к установке искусственного освещения, которое бы отвечало требованиям УПЛ. Поскольку эти работы могут растянуться более чем на три месяца, все идет к тому, что подопечные Сергея Шищенко вынуждены будут проводить первые 5-6 домашних матчей в Премьер-лиге не в Черновцах.

По имеющейся информации, «Буковина» планирует принимать соперников на старте нового сезона на львовском стадионе «Украина».