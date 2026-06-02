Не Черновцы. На старте сезона в УПЛ Буковина будет играть в другом городе
В ближайшие месяцы в Черновцах сосредоточатся на усовершенствовании инфраструктуры
Как стало известно Sport.ua, 3 июня на стадионе «Буковина» начнутся работы по обустройству подогрева футбольного поля. Есть основания надеяться, что до конца июля все работы будут выполнены.
После этого на «Буковине» приступят к установке искусственного освещения, которое бы отвечало требованиям УПЛ. Поскольку эти работы могут растянуться более чем на три месяца, все идет к тому, что подопечные Сергея Шищенко вынуждены будут проводить первые 5-6 домашних матчей в Премьер-лиге не в Черновцах.
По имеющейся информации, «Буковина» планирует принимать соперников на старте нового сезона на львовском стадионе «Украина».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
