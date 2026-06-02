Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Черновцы. На старте сезона в УПЛ Буковина будет играть в другом городе
Украина. Первая лига
02 июня 2026, 20:16 | Обновлено 02 июня 2026, 20:39
2001
1

Не Черновцы. На старте сезона в УПЛ Буковина будет играть в другом городе

В ближайшие месяцы в Черновцах сосредоточатся на усовершенствовании инфраструктуры

02 июня 2026, 20:16 | Обновлено 02 июня 2026, 20:39
2001
1 Comments
Не Черновцы. На старте сезона в УПЛ Буковина будет играть в другом городе
ФК Буковина

Как стало известно Sport.ua, 3 июня на стадионе «Буковина» начнутся работы по обустройству подогрева футбольного поля. Есть основания надеяться, что до конца июля все работы будут выполнены.

После этого на «Буковине» приступят к установке искусственного освещения, которое бы отвечало требованиям УПЛ. Поскольку эти работы могут растянуться более чем на три месяца, все идет к тому, что подопечные Сергея Шищенко вынуждены будут проводить первые 5-6 домашних матчей в Премьер-лиге не в Черновцах.

По имеющейся информации, «Буковина» планирует принимать соперников на старте нового сезона на львовском стадионе «Украина».

По теме:
ШАРАН: «Еще до последнего тура готовились к Левому Берегу»
«Немало интриг»: Кучер высказался о прошлом сезоне УПЛ
Черноморец продлил контракты с футболистами на 15 дней
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Буковина Черновцы стадион Украина инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(54)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покидает лондонский клуб АПЛ. Перейдет в Бенфику
Футбол | 02 июня 2026, 19:22 1
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покидает лондонский клуб АПЛ. Перейдет в Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покидает лондонский клуб АПЛ. Перейдет в Бенфику

Марку Силва покидает Фулхэм

Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Футбол | 02 июня 2026, 08:16 6
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции

Футболист не перейдет в Саудовскую Аравию

Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Футбол | 01.06.2026, 20:39
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Шесть футболистов покинут Металлист 1925 после завершения сезона 2025/26
Футбол | 02.06.2026, 14:53
Шесть футболистов покинут Металлист 1925 после завершения сезона 2025/26
Шесть футболистов покинут Металлист 1925 после завершения сезона 2025/26
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 02.06.2026, 04:44
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Гараз, для підігріву треба город перекопувати, під час сезону це важко. Але про лампочки можна ж було раніше потурбуватися. Адже те, що Буковина вийде в УПЛ, було зрозуміло ще восени. 
Ответить
0
Популярные новости
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 11
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32 2
Футбол
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 99
Теннис
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем