Шищенко – об усилении Буковины в УПЛ: «Будут и украинцы, и легионеры»

Во вторник Буковина закрыла сезон Первой лиги победой над Металлургом Запорожье. Чемпион уверенно вышел в УПЛ, а наставник Сергей Шищенко ожидает усиление состава.

«Сейчас ребята уходят в отпуск. Будем отдыхать до 21 июня включительно, после чего приступим к первому этапу подготовки в Черновцах. Второй учебно-тренировочный сбор стартует 8 июля в Мункаче. Там запланирован ряд контрольных матчей, в частности против команд из Венгрии и Словакии. Уже перед стартом сезона проведем спарринги с кем-то из украинских клубов. Времени на подготовку действительно очень мало. Ориентировочно уже 1 августа стартует новый сезон, поэтому необходимо оперативно принимать многие важные решения перед историческим стартом Буковины в Украинской Премьер-лиге».

«Конечно, летом команда усилится. Сейчас мы ведем переговоры, как с украинскими футболистами, так и с иностранными игроками. Потому могу сказать точно: усиление будет. Это сто процентов», – сказал Шищенко.