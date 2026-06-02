Хулиан Альварес заинтересовал английский гранд

02 июня 2026, 19:44 | Обновлено 02 июня 2026, 20:14
«Арсенал» планирует начать переговоры с «Атлетико» по Хулиану Альваресу

531
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

«Арсенал» предпринимает попытку заполучить Хулиана Альвареса. Английский клуб планирует начать переговоры с «Атлетико», чтобы попытаться подписать аргентинского нападающего. При этом позиция «Атлетико» не изменилась: никаких переговоров по Альваресу. «Матрасники» всегда придерживались официальной позиции, что форвард будет частью состава на следующий сезон. «Рохибланкос» критиковали «Барселону» за настойчивые попытки заполучить Хулиана Альвареса.

Нападающий хочет перейти в «Барселону», но «Атлетико» закрывает эту возможность. Идея ясна: либо 500 миллионов евро (клаусула), либо ничего. «ПСЖ» и «Арсенал» – две другие команды, с которыми агент игрока вел переговоры во второй половине этого сезона. Оба клуба обладают финансовыми ресурсами для заключения сделки, которая, по словам самих претендентов, может стоить около 150 миллионов евро. Но «Атлетико» так не считает.

«Арсенал» во главе со спортивным директором Андреа Бертой, намерен связаться с «Атлетико», чтобы изучить возможность возвращения Хулиана Альвареса в Премьер-лигу. Аргентинец покинул «Манчестер Сити» два сезона назад, чтобы стать ключевым игроком «Атлетико». Спортивный директор «канониров» хорошо знает игрока и понимает, что Хулиан Альварес может предложить «Арсеналу».

Руслан Полищук Источник: AS
