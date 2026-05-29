ПСЖ предложил 120 миллионов евро и двух игроков за трансфер чемпиона мира
Парижский клуб начал борьбу с «Барселоной» за переход форварда Хулиана Альвареса
Форвард мадридского «Атлетико» и чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины Хулиан Альварес может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
ПСЖ вступил в борьбу с испанской «Барселоной», которая считалась главным фаворитом на трансфер 26-летнего футболиста. Парижский клуб уже связался с окружением игрока.
Представитель Лиги 1 предложил «матрасникам» 120 миллионов евро и два игрока в обмен на Альвареса. Аргентинец сможет зарабатывать 22 миллиона евро в год и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в составе ПСЖ.
В нынешнем сезоне Альварес провел 49 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал девять ассистов. Контракт аргентинца с мадридским клубом истекает в июне 2030 года.
🚨🚨 LE PARIS SAINT-GERMAIN OFFRE 120 M€ + DEUX JOUEURS À L’ATLETICO POUR JULIÁN ALVAREZ 🇦🇷 !!!!! 😳❤️￼💙— Actu Foot (@ActuFoot_) May 29, 2026
L’Argentin se voit proposer le même salaire qu’Ousmane Dembélé 🇫🇷 : 22 MILLIONS NETS. 💰
🗞️ @elchiringuitotv @inakivdl pic.twitter.com/Cn3rFQ4AcR
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Текст, который очень понравился бы Винисиусу
Любовь к спорту точно будет плюсом