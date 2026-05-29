ПСЖ предложил 120 миллионов евро и двух игроков за трансфер чемпиона мира

Форвард мадридского «Атлетико» и чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины Хулиан Альварес может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

ПСЖ вступил в борьбу с испанской «Барселоной», которая считалась главным фаворитом на трансфер 26-летнего футболиста. Парижский клуб уже связался с окружением игрока.

Представитель Лиги 1 предложил «матрасникам» 120 миллионов евро и два игрока в обмен на Альвареса. Аргентинец сможет зарабатывать 22 миллиона евро в год и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в составе ПСЖ.

В нынешнем сезоне Альварес провел 49 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал девять ассистов. Контракт аргентинца с мадридским клубом истекает в июне 2030 года.