183 игрока из АПЛ включены в заявки на чемпионат мира
Они будут представлять 40 сборных из 48, участвующих на мундиале
183 игрока, которые играют или будут играть в АПЛ, включены в заявки 40 сборных на чемпионат мира.
Официальный сайт Премьер-лиги опубликовал составы всех 48 сборных и выделил тех игроков, которые представляют АПЛ.
Стоит отметить, что Премьер-лига считала тех игроков, которые заканчивали сезон 2025/26 в составе команд АПЛ (169) и уже зарегистрированных клубами на следующий сезон 2026/27 (14).
Наибольшее количество представителей клубов АПЛ, конечно, в сборной Англии – 22.
Нидерланды будут иметь 15 футболистов из Премьер-лиги, Шотландия – 9, Бельгия, Бразилия, Сенегал и Швеция – по 8, Испания, Норвегия, Португалия и Франция – по 7.
8 сборных не имеют в своих заявках игроков из АПЛ: Австралия, Иран, Иордания, Кабо-Верде, Катар, Кюрасао, Панама и Саудовская Аравия.
Количество игроков клубов АПЛ на чемпионате мира (183: 169 – 2025/26, 14 – 2026/27)
- 22 – Англия
- 15 – Нидерланды
- 9 – Шотландия
- 8 – Бельгия, Бразилия, Сенегал, Швеция
- 7 – Испания, Норвегия, Португалия, Франция
- 5 – Аргентина, ДР Конго, Германия, США
- 4 – Эквадор, Кот-д'Ивуар, Марокко, Хорватия, Швейцария
- 3 – Канада, Новая Зеландия, Уругвай, Япония
- 2 – Австрия, Гаити, Гана, Египет, Колумбия, Мексика, Парагвай, Турция, Чехия.
- 1 – Алжир, Босния и Герцеговина, Ирак, Южная Африка, Южная Корея, Тунис, Узбекистан
- 0 – Австралия, Иран, Иордания, Кабо-Верде, Катар, Кюрасао, Панама, Саудовская Аравия
Which Premier League stars have been selected to represent their nations at this summer's World Cup?— Premier League (@premierleague) June 2, 2026
