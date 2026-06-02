Чемпионат мира
02 июня 2026, 19:11 | Обновлено 02 июня 2026, 19:51
183 игрока из АПЛ включены в заявки на чемпионат мира

Они будут представлять 40 сборных из 48, участвующих на мундиале

Getty Images/Global Images Ukraine

183 игрока, которые играют или будут играть в АПЛ, включены в заявки 40 сборных на чемпионат мира.

Официальный сайт Премьер-лиги опубликовал составы всех 48 сборных и выделил тех игроков, которые представляют АПЛ.

Стоит отметить, что Премьер-лига считала тех игроков, которые заканчивали сезон 2025/26 в составе команд АПЛ (169) и уже зарегистрированных клубами на следующий сезон 2026/27 (14).

Наибольшее количество представителей клубов АПЛ, конечно, в сборной Англии – 22.

Нидерланды будут иметь 15 футболистов из Премьер-лиги, Шотландия – 9, Бельгия, Бразилия, Сенегал и Швеция – по 8, Испания, Норвегия, Португалия и Франция – по 7.

8 сборных не имеют в своих заявках игроков из АПЛ: Австралия, Иран, Иордания, Кабо-Верде, Катар, Кюрасао, Панама и Саудовская Аравия.

Количество игроков клубов АПЛ на чемпионате мира (183: 169 – 2025/26, 14 – 2026/27)

  • 22 – Англия
  • 15 – Нидерланды
  • 9 – Шотландия
  • 8 – Бельгия, Бразилия, Сенегал, Швеция
  • 7 – Испания, Норвегия, Португалия, Франция
  • 5 – Аргентина, ДР Конго, Германия, США
  • 4 – Эквадор, Кот-д'Ивуар, Марокко, Хорватия, Швейцария
  • 3 – Канада, Новая Зеландия, Уругвай, Япония
  • 2 – Австрия, Гаити, Гана, Египет, Колумбия, Мексика, Парагвай, Турция, Чехия.
  • 1 – Алжир, Босния и Герцеговина, Ирак, Южная Африка, Южная Корея, Тунис, Узбекистан
  • 0 – Австралия, Иран, Иордания, Кабо-Верде, Катар, Кюрасао, Панама, Саудовская Аравия
как тебе такое, Тебас?
