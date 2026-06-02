183 игрока из АПЛ включены в заявки на чемпионат мира

183 игрока, которые играют или будут играть в АПЛ, включены в заявки 40 сборных на чемпионат мира.

Официальный сайт Премьер-лиги опубликовал составы всех 48 сборных и выделил тех игроков, которые представляют АПЛ.

Стоит отметить, что Премьер-лига считала тех игроков, которые заканчивали сезон 2025/26 в составе команд АПЛ (169) и уже зарегистрированных клубами на следующий сезон 2026/27 (14).

Наибольшее количество представителей клубов АПЛ, конечно, в сборной Англии – 22.

Нидерланды будут иметь 15 футболистов из Премьер-лиги, Шотландия – 9, Бельгия, Бразилия, Сенегал и Швеция – по 8, Испания, Норвегия, Португалия и Франция – по 7.

8 сборных не имеют в своих заявках игроков из АПЛ: Австралия, Иран, Иордания, Кабо-Верде, Катар, Кюрасао, Панама и Саудовская Аравия.

Количество игроков клубов АПЛ на чемпионате мира (183: 169 – 2025/26, 14 – 2026/27)

22 – Англия

15 – Нидерланды

9 – Шотландия

8 – Бельгия, Бразилия, Сенегал, Швеция

7 – Испания, Норвегия, Португалия, Франция

5 – Аргентина, ДР Конго, Германия, США

4 – Эквадор, Кот-д'Ивуар, Марокко, Хорватия, Швейцария

3 – Канада, Новая Зеландия, Уругвай, Япония

2 – Австрия, Гаити, Гана, Египет, Колумбия, Мексика, Парагвай, Турция, Чехия.

1 – Алжир, Босния и Герцеговина, Ирак, Южная Африка, Южная Корея, Тунис, Узбекистан

0 – Австралия, Иран, Иордания, Кабо-Верде, Катар, Кюрасао, Панама, Саудовская Аравия