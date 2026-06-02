Яремчук сделал эмоциональное заявление после победы над Польшей

Нападающий греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук опубликовал эмоциональный пост в своем Instagram, посвященный победе национальной команды в товарищеском матче с Польшей (2:0).

«Мечта, которая никогда не надоедает. Снова услышать гимн, снова выйти в футболке сборной и снова забить за Украину. Бесконечно горжусь тем, что являюсь частью этой команды и представляю свою страну на международной арене. Спасибо каждому, кто верит в нас. Эта победа и этот гол – для Украины», – написал футболист.

Яремчук стал одним из героев встречи, забив первый гол в ворота поляков. Для Романа этот мяч стал 17-м в футболке сборной. За национальную команду нападающий успел провести 65 матчей.