Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Германии удивила выбором самолета для полета на ЧМ-2026
Чемпионат мира
02 июня 2026, 18:49 | Обновлено 02 июня 2026, 19:57
733
0

Сборная Германии удивила выбором самолета для полета на ЧМ-2026

Игроки сборной Германии вместе с обычными пассажирами летят рейсовым самолетом

02 июня 2026, 18:49 | Обновлено 02 июня 2026, 19:57
733
0
Сборная Германии удивила выбором самолета для полета на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии отправилась на чемпионат мира, который стартует 11 июня в Северной Америке. Бундестим отказалась от перелета чартером, а вместе с обычными пассажирами летит рейсовым самолетом из Франкфурта в Чикаго.

Авиакомпания Lufthansa все же внесла изменения в рейс из-за футболистов сборной Германии и вместо Boeing 747-8 предоставила пассажирам Airbus A350-900. За перелеты команд между городами чемпионата мира будет отвечать ФИФА.

14 июня сборная Германии проведет свой первый матч на турнире с командой Кюрасао, а далее сыграет с ивуарийцами и Эквадором.

По теме:
Скандалы утихли. Иран назвал состав на ЧМ-2026 после угроз бойкота
ВИДЕО. Бразильская телеведущая сделала из себя альбом Panini
От Линекера до Беллингема. Игроки с номером 10 в сборной Англии на ЧМ
сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Футбол | 02 июня 2026, 06:23 3
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала

Четвертьфинальный матч между Грузией и Украиной начнется 2 июня в 20:00

Экс-игрок сборной Франции: «Арсенал – кучка клоунов»
Футбол | 02 июня 2026, 19:25 0
Экс-игрок сборной Франции: «Арсенал – кучка клоунов»
Экс-игрок сборной Франции: «Арсенал – кучка клоунов»

Кристоф Дюгарри раскритиковал футбол «Арсенала»

Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 02.06.2026, 14:45
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
Хоккей | 02.06.2026, 07:10
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
Соперница украинки. Определена первая полуфиналистка Ролан Гаррос 2026
Теннис | 02.06.2026, 13:07
Соперница украинки. Определена первая полуфиналистка Ролан Гаррос 2026
Соперница украинки. Определена первая полуфиналистка Ролан Гаррос 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 17
Бокс
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 20
Футбол
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 6
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32 2
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 228
Футбол
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем