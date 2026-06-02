Сборная Германии удивила выбором самолета для полета на ЧМ-2026

Сборная Германии отправилась на чемпионат мира, который стартует 11 июня в Северной Америке. Бундестим отказалась от перелета чартером, а вместе с обычными пассажирами летит рейсовым самолетом из Франкфурта в Чикаго.

Авиакомпания Lufthansa все же внесла изменения в рейс из-за футболистов сборной Германии и вместо Boeing 747-8 предоставила пассажирам Airbus A350-900. За перелеты команд между городами чемпионата мира будет отвечать ФИФА.

14 июня сборная Германии проведет свой первый матч на турнире с командой Кюрасао, а далее сыграет с ивуарийцами и Эквадором.