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WTA
03 июня 2026, 19:08 | Обновлено 03 июня 2026, 20:04
1469
0

Свитолина назвала причину поражения от Костюк на Ролан Гаррос

Марта вышла в полуфинал турнира

03 июня 2026, 19:08 | Обновлено 03 июня 2026, 20:04
1469
0
Свитолина назвала причину поражения от Костюк на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала невероятную форму Марты Костюк после поражения от соотечественницы в четвертьфинале Ролан Гаррос.

«Марта сейчас находится в отличной форме. Она провела почти безупречный отрезок, выиграла турнир в Мадриде и одержала много важных побед. Считаю, что она полностью заслужила свои результаты и титулы, которые завоевала в последнее время.

Когда ты постоянно побеждаешь, то чувствуешь себя гораздо увереннее на корте. Это позволяет играть свободнее и смелее. То, что Марта демонстрирует сейчас, действительно впечатляет», – сказала Свитолина.

Напомним, Костюк обыграла Свитолину в четвертьфинале Ролан Гаррос и впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Большого шлема.

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Элина Свитолина Марта Костюк Ролан Гаррос 2026
Дмитрий Олийченко Источник: Roland Garros
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