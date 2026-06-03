Свитолина назвала причину поражения от Костюк на Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала невероятную форму Марты Костюк после поражения от соотечественницы в четвертьфинале Ролан Гаррос.

«Марта сейчас находится в отличной форме. Она провела почти безупречный отрезок, выиграла турнир в Мадриде и одержала много важных побед. Считаю, что она полностью заслужила свои результаты и титулы, которые завоевала в последнее время.

Когда ты постоянно побеждаешь, то чувствуешь себя гораздо увереннее на корте. Это позволяет играть свободнее и смелее. То, что Марта демонстрирует сейчас, действительно впечатляет», – сказала Свитолина.

Напомним, Костюк обыграла Свитолину в четвертьфинале Ролан Гаррос и впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Большого шлема.