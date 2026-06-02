РОМАНЧУК: «Я долго мечтал об этом моменте, никогда не забуду этот день»
Александр выступил с заявлением по поводу своего дебюта в сборной
Защитник румынского «Университатя Крайова» Александр Романчук поделился своими впечатлениями о дебюте в сборной Украины.
«Это день, который стал для меня очень особенным. Я долго мечтал об этом моменте и много работал, чтобы однажды надеть футболку национальной сборной. Были разные периоды, тяжелые тренировки, но я всегда верил, что этот день наступит», – написал футболист в своем Instagram.
Романчук отметил, что для него большая честь представлять Украину на международной арене. Особенно сейчас, когда страна переживает тяжелые времена. Александр признался, что не может описать словами эмоции от своего дебюта в форме сборной.
«Спасибо всем, кто поддерживал меня, был рядом и верил в меня. Отдельная благодарность за доверие тренерскому штабу сборной, который дал мне этот шанс. Я никогда не забуду этот день. Слава Украине! Героям Слава!» – завершил Романчук.
