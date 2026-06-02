Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОМАНЧУК: «Я долго мечтал об этом моменте, никогда не забуду этот день»
Сборная УКРАИНЫ
02 июня 2026, 18:41 | Обновлено 02 июня 2026, 20:02
385
0

РОМАНЧУК: «Я долго мечтал об этом моменте, никогда не забуду этот день»

Александр выступил с заявлением по поводу своего дебюта в сборной

02 июня 2026, 18:41 | Обновлено 02 июня 2026, 20:02
385
0
РОМАНЧУК: «Я долго мечтал об этом моменте, никогда не забуду этот день»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук

Защитник румынского «Университатя Крайова» Александр Романчук поделился своими впечатлениями о дебюте в сборной Украины.

«Это день, который стал для меня очень особенным. Я долго мечтал об этом моменте и много работал, чтобы однажды надеть футболку национальной сборной. Были разные периоды, тяжелые тренировки, но я всегда верил, что этот день наступит», – написал футболист в своем Instagram.

Романчук отметил, что для него большая честь представлять Украину на международной арене. Особенно сейчас, когда страна переживает тяжелые времена. Александр признался, что не может описать словами эмоции от своего дебюта в форме сборной.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня, был рядом и верил в меня. Отдельная благодарность за доверие тренерскому штабу сборной, который дал мне этот шанс. Я никогда не забуду этот день. Слава Украине! Героям Слава!» – завершил Романчук.

По теме:
Яремчук сделал эмоциональное заявление после победы над Польшей
ВИДЕО. Руслан Малиновский присоединился к сборной Украины
Проблема перед матчем с Украиной. Сборная Дании потеряла ключевого игрока
Александр Романчук (1999) сборная Украины по футболу Университатя Крайова
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Футбол | 02 июня 2026, 08:16 6
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции

Футболист не перейдет в Саудовскую Аравию

Новички Металлиста 1925 – Бартулович назвал количество и позиции
Футбол | 02 июня 2026, 18:59 1
Новички Металлиста 1925 – Бартулович назвал количество и позиции
Новички Металлиста 1925 – Бартулович назвал количество и позиции

Хочет 5 новичков

Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Теннис | 02.06.2026, 15:20
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 02.06.2026, 14:45
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Футбол | 02.06.2026, 06:23
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 3
Футбол
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 17
Бокс
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 4
Футбол
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем