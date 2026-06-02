  4. Не зарядишь – не поиграешь. Мячи ЧМ-2026 будут с аккумулятором
02 июня 2026, 17:52 | Обновлено 02 июня 2026, 18:02
Впервые в истории чемпионатов мира официальный мяч будет оснащен технологией Connected Ball Technology, требующей регулярной зарядки аккумулятора.

Внутри мяча находится датчик весом 14 граммов, который собирает данные 500 раз в секунду и передает их системе для помощи арбитрам.

Технология призвана повысить точность определения офсайдов и игры рукой благодаря анализу моментов в режиме реального времени.

Заряда аккумулятора хватает примерно на 6 часов работы, поэтому перед матчами мяч придется подзаряжать.

Скоро і футболісти з акумуляторами в дупі будуть... 
