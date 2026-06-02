Не зарядишь – не поиграешь. Мячи ЧМ-2026 будут с аккумулятором
На ЧМ-2026 официальные мячи будут заряжаться от розетки
Впервые в истории чемпионатов мира официальный мяч будет оснащен технологией Connected Ball Technology, требующей регулярной зарядки аккумулятора.
Внутри мяча находится датчик весом 14 граммов, который собирает данные 500 раз в секунду и передает их системе для помощи арбитрам.
Технология призвана повысить точность определения офсайдов и игры рукой благодаря анализу моментов в режиме реального времени.
Заряда аккумулятора хватает примерно на 6 часов работы, поэтому перед матчами мяч придется подзаряжать.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Четвертьфинальный матч между Грузией и Украиной начнется 2 июня в 20:00
Вингер сборной Украины может оказаться в Севилье