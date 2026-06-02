Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КАЮК: «Какая гарантия того, что с ним ЛНЗ стали бы чемпионами?»
Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 16:57 | Обновлено 02 июня 2026, 17:16
256
0

Василий КАЮК: «Какая гарантия того, что с ним ЛНЗ стали бы чемпионами?»

Генеральный директор ЛНЗ рассказал о трансфере Проспера Оба

02 июня 2026, 16:57 | Обновлено 02 июня 2026, 17:16
256
0
Василий КАЮК: «Какая гарантия того, что с ним ЛНЗ стали бы чемпионами?»
ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк объяснил, почему «фиолетовые» продали Проспера Оба в расположение донецкого Шахтера?

– Если продолжить тему кадровых решений: не было ли определенного сожаления из-за ухода Проспера посреди сезона? Потому что со стороны выглядело, что команда потеряла достаточно сильного и полезного исполнителя в момент борьбы за высокие места.

– Смотрите, чтобы сражаться за золото, нужно стабильно проходить все 30 туров и набирать очки без ошибок. Какая гарантия того, что с Проспером мы стали чемпионами? Думаю, никакой.

Мы получили предложение от Шахтера и понимали, что это хороший шаг для развития самого футболиста. Также это было хорошее предложение для клуба с финансовой точки зрения, потому мы согласились.

Мы – клуб, ранее еще не продававший футболистов, и нам также нужно формировать свою репутацию на рынке. Продажа Проспера – один из таких важных шагов.

При этом мы все равно завершили сезон на втором месте. Если посмотреть на второй круг чемпионата, мы оставались конкурентными даже после трансфера Проспера. В итоге разница от «Полесья» составила одно очко, а от «Динамо» – три, – сказал Каюк.

По теме:
Шищенко про усиление Буковины в УПЛ: «Будут и украинцы, и легионеры»
Цыганков останется в Испании? Клуб хочет забрать игрока у турок из-под носа
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с опытным хавбеком
Проспер Оба Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Василий Каюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Футбол | 02 июня 2026, 08:57 11
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс

Украинец может перейти в «Трабзонспор»

Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 02 июня 2026, 14:45 18
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ

Представители футболиста предложили его услуги «Ливерпулю»

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Футбол | 02.06.2026, 06:23
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Бокс | 02.06.2026, 08:29
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026
Футбол | 02.06.2026, 16:27
Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026
Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 5
Футбол
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
01.06.2026, 22:08 1
Футбол
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 32
Хоккей
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 4
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 228
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем