Василий КАЮК: «Какая гарантия того, что с ним ЛНЗ стали бы чемпионами?»

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк объяснил, почему «фиолетовые» продали Проспера Оба в расположение донецкого Шахтера?

– Если продолжить тему кадровых решений: не было ли определенного сожаления из-за ухода Проспера посреди сезона? Потому что со стороны выглядело, что команда потеряла достаточно сильного и полезного исполнителя в момент борьбы за высокие места.

– Смотрите, чтобы сражаться за золото, нужно стабильно проходить все 30 туров и набирать очки без ошибок. Какая гарантия того, что с Проспером мы стали чемпионами? Думаю, никакой.

Мы получили предложение от Шахтера и понимали, что это хороший шаг для развития самого футболиста. Также это было хорошее предложение для клуба с финансовой точки зрения, потому мы согласились.

Мы – клуб, ранее еще не продававший футболистов, и нам также нужно формировать свою репутацию на рынке. Продажа Проспера – один из таких важных шагов.

При этом мы все равно завершили сезон на втором месте. Если посмотреть на второй круг чемпионата, мы оставались конкурентными даже после трансфера Проспера. В итоге разница от «Полесья» составила одно очко, а от «Динамо» – три, – сказал Каюк.