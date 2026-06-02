Романо рассказал, кто заменит Моуриньо в Бенфике
Лиссабонскую команду возглавит Марку Силва
Португальский специалист Марко Силва станет новым главным тренером «Бенфики». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны находятся на завершающей стадии переговоров. Силва у руля команды заменит Жозе Моуриньо, который отправится в «Реал».
С 2021 года Марко Силва возглавлял английский «Фулхэм».
С 80 очками, заработанными за 34 матча, «Бенфика» завершила чемпионат Португалии на третьем месте. В составе «орлов» выступают два украинца: вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» приняла окончательное решение относительно будущего Судакова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
