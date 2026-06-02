  Романо рассказал, кто заменит Моуриньо в Бенфике
Португалия
02 июня 2026, 15:45 | Обновлено 02 июня 2026, 15:54
Романо рассказал, кто заменит Моуриньо в Бенфике

Лиссабонскую команду возглавит Марку Силва

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Силва

Португальский специалист Марко Силва станет новым главным тренером «Бенфики». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны находятся на завершающей стадии переговоров. Силва у руля команды заменит Жозе Моуриньо, который отправится в «Реал».

С 2021 года Марко Силва возглавлял английский «Фулхэм».

С 80 очками, заработанными за 34 матча, «Бенфика» завершила чемпионат Португалии на третьем месте. В составе «орлов» выступают два украинца: вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» приняла окончательное решение относительно будущего Судакова.

Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Головне щоб з українцями знайшов спільну мову
