Романо рассказал, кто заменит Моуриньо в Бенфике

Португальский специалист Марко Силва станет новым главным тренером «Бенфики». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны находятся на завершающей стадии переговоров. Силва у руля команды заменит Жозе Моуриньо, который отправится в «Реал».

С 2021 года Марко Силва возглавлял английский «Фулхэм».

С 80 очками, заработанными за 34 матча, «Бенфика» завершила чемпионат Португалии на третьем месте. В составе «орлов» выступают два украинца: вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

