ФОТО. Челси показал домашнюю форму на сезон 2026/27
Лондонский клуб представил новый комплект
Во вторник, 2 июня 2026 года, лондонский «Челси» представил новую домашнюю форму на сезон 2026/27.
Комплект формы разработан компанией Nike в традиционном для клуба синем цвете и посвящён 75-летию со дня, когда легендарный Тед Дрейк возглавил команду. На футболке есть узор эмблемы клуба, а все логотипы и линии на форме выполнены в золотом цвете.
В сезоне АПЛ 2025/26 «Челси» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 52 очка в 38 матчах чемпионата Англии.
Ранее «Челси» возглавил Хаби Алонсо.
The Lion’s reign.— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 2, 2026
The 2026/27 season marks 75 seasons since Ted Drake took over and reshaped Chelsea’s identity. He gave the club its Rampant Lion. A symbol that still leads us today.
Available now in-store and online.#CantTameUs
