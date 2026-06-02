Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Челси показал домашнюю форму на сезон 2026/27
Англия
02 июня 2026, 15:59 | Обновлено 02 июня 2026, 16:12
320
0

ФОТО. Челси показал домашнюю форму на сезон 2026/27

Лондонский клуб представил новый комплект

02 июня 2026, 15:59 | Обновлено 02 июня 2026, 16:12
320
0
ФОТО. Челси показал домашнюю форму на сезон 2026/27
ФК Челси

Во вторник, 2 июня 2026 года, лондонский «Челси» представил новую домашнюю форму на сезон 2026/27.

Комплект формы разработан компанией Nike в традиционном для клуба синем цвете и посвящён 75-летию со дня, когда легендарный Тед Дрейк возглавил команду. На футболке есть узор эмблемы клуба, а все логотипы и линии на форме выполнены в золотом цвете.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Челси» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 52 очка в 38 матчах чемпионата Англии.

Ранее «Челси» возглавил Хаби Алонсо.

ФОТО. «Челси» показал домашнюю форму на сезон 2026/27

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Герой орлов. Кристал Пэлас попрощался с Гласнером
Ливерпуль выбрал нового главного тренера. Достигнута договоренность
ФОТО. Звезда Тоттенхэма закрутил роман с моделью. Она покоряет соцсети
Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу игровая форма фото
Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 02 июня 2026, 11:20 17
Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос

Поединок состоится 2 июня не ранее 14:00 по Киеву

Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Футбол | 02 июня 2026, 08:57 11
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс

Украинец может перейти в «Трабзонспор»

ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
Хоккей | 02.06.2026, 07:10
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Футбол | 02.06.2026, 06:23
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026
Футбол | 02.06.2026, 16:27
Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026
Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32 1
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 228
Футбол
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 5
Футбол
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 32
Хоккей
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
01.06.2026, 09:23 15
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем