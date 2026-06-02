Василий КОБИН: «Мы качественно провели май, не провалили ни одной игры»

Тренер «Ингульца» подвел итоги матча с «Левым Берегом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

В матче 30-го тура Первой лиги «Ингулец» на своем поле со счетом 1:3 проиграл «Левому Берегу». Тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал результат поединка, а также подвел итоги сезона.

– В первую очередь хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины, которые нам дали возможность провести этот чемпионат, защищавшие нас от ракет, от врага, и дали возможность сыграть полноценный чемпионат. Во-вторых, хочу поблагодарить президента, который пытался сделать все от себя зависящее, что в его силах, для того чтобы команда двигалась, прогрессировала и пыталась побеждать. И хочу поблагодарить наших игроков, которые были стойкими. Игрокам, которые были у нас в первом круге, игрокам, которые пришли к нам после первого круга. Они мужественно работали целый год. Были тяжелые у нас сборы, тяжелые тренировки. Они отдали максимум усилий, сколько у них было – и мастерство, и физические качества, они отдали все на футбольном поле. Это в первую очередь.

Что касается игры – тяжелая игра. Конечно, в какой-то степени индивидуальное мастерство немного лучше у Левого Берега, но по организации мне наша команда понравилась. Слишком много у нас брака технического, но это опять же игроки, молодые, они склонны ошибаться. И в какой-то степени те наработки, которые у нас были – они не получались. Но в целом – команда была качественной.

– Победу одержала команда, которая имела большую турнирную мотивацию?

– И я бы здесь не говорил о турнирной мотивации, потому что у нас молодые ребята. Мы качественно провели май. Мы не провалили ни одной игры. У нас две победы и две ничьи. И мы хотели окончить сезон на мажорной ноте. Но опять же, я знал, что от нас будут уходить игроки, которые у нас на контракте. Мы хотели их провести, сделать коридор. Они должны были уйти из клуба достойно. И я считаю, что у нас это вышло. И я хочу еще раз поблагодарить тех игроков, которые ушли. Они внесли очень весомый вклад в развитие футбольного клуба Ингулец. Они будут искать новые клубы. Они хотят двигаться дальше и выше, искать себе лучшие варианты для продолжения своей карьеры. Мы им очень благодарны за те годы, которые они провели.

Стас Малыш, капитан команды, я его очень искренне благодарю. Он качественно и профессионально проделал свою работу и был лидером, как в раздевалке, так и на футбольном поле. И пусть парень работает, развивается и двигается к своей цели.

– Мы в следующем сезоне увидим снова кардинально обновленный Ингулец?

– Кардинально новый мы не увидим. Пришедшие к нам игроки останутся. Опять же будет селекция. Решение руководства клуба – это омоложение команды. Мы будем искать хороших, талантливых игроков, будем работать на развитие и будем смотреть, что из этого выйдет. Но если будут игроки более опытны, будем смотреть опять же по качеству и по тем возможностям, которые у нас будут. Это стратегия клуба. Был план развития, так что я его принимаю.

