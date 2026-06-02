Шесть футболистов покинут Металлист 1925 после завершения сезона 2025/26

Харьковский «Металлист 1925» решил попрощаться с футболистами, у которых истекают контракты после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщили ТаТоТаке.

Клуб Украинской Премьер-лиги покинут вратарь Олег Мозиль, защитники Василий Кравец, Евгений Пасич и Игорь Снурницын, хавбеки Владислав Калитвинцев и Вячеслав Чурко.

Все вышеперечисленные футболисты не входят в планы главного тренера Младена Бартуловича и получат статусы свободных агентов, после чего смогут искать новые клубы для продолжения карьеры.

Мозиль и Кравец в нынешнем сезоне не выходили на поле, Снурницын дважды играл в Кубке Украиы, Пасич провел восемь матчей (один ассист). В активе Чурко – 19 игр (1+1), а Калитвинцев сыграл 28 матчей (1+3).

Харьковский клуб набрал 51 балл и разместился на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. Подопечные Бартуловича стали полуфиналистами Кубка Украины.