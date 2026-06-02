Скандальный футболист, который сбежал из Украины, определился с будущим

Турецкий форвард Эрен Айдин, который самовольно покинул расположение ровенского «Вереса», определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

В феврале 23-летний нападающий присоединился к азербайджанской «Зире», договорившись о сотрудничестве до завершения нынешнего сезона.

По информации источника, представитель чемпионата Азербайджана сумел убедить легионера подписать новый контракт на три года после тяжелых переговоров.

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин ранее сообщил, что клуб не оставит ситуацию без вниманию и продолжить добиваться наказания для форварда в международных инстанциях.

Айдин провел 11 матчей в составе украинского клуба, в которых забил один гол и отдал три ассиста. В Премьер-лигу турецкий футболист перебрался в сентябре 2025 года из «Галатасарая».