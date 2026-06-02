Роналдиньо посетил Армению в рамках партнерства с букмекером

Роналдиньо посетил Армению в рамках партнерства с BetConstruct, став частью масштабного проекта компании.

Визит футболиста связан с реализацией соглашения, в котором он участвует в создании игрового контента и развитии нового портфолио компании, приуроченного к Чемпионату мира. По данным BetConstruct, в ходе визита Роналдиньо подключился к обсуждению первых проектов и внес свои идеи в их разработку.

В компании отмечают, что участие Роналдиньо и его визит в Армению подчеркивают глобальный масштаб проекта и его стратегическую направленность на международную аудиторию.

Ранее стало известно, что легендарный бразильский футболист стал лицом игрового проекта