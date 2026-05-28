Легендарный бразильский футболист стал лицом игрового проекта

Pascal Gaming объявила о сотрудничестве с Роналдиньо для создания нового глобального игрового портфолио в преддверии Чемпионата мира по футболу.

В рамках партнерства компания выпустит линейку игр, вдохновленных футбольной легендой, включая проекты в жанре кросс и слоты. Первой станет Avinho R10, а затем выйдет Fortune Ronaldinho.

Сотрудничество нацелено на укрепление позиций Pascal Gaming в Бразилии и расширение международной аудитории за счет объединения футбольной культуры и игрового контента.

Также компания планирует рекламные кампании, турниры и новые проекты с участием Роналдиньо в ближайшие месяцы.

