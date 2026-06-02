Ливерпуль выбрал нового главного тренера. Достигнута договоренность
Ираола возглавит английский гранд
В «Ливерпуле» назревает громкая смена тренера – клуб достиг принципиальной договоренности о назначении Андони Ираолы новым главным тренером.
По информации Фабрицио Романо, переговоры значительно продвинулись за последние 48 часов и уже находятся на финальной стадии согласования.
Сообщается, что действующий тренерский штаб будет сменен, а Ираола должен возглавить новый проект «Ливерпуля». В клубе рассматривают его как специалиста, способного обновить стиль игры и придать команде новый импульс.
Официального подтверждения от клуба ожидается в ближайшее время.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист не перейдет в Саудовскую Аравию
Украинец может перейти в «Трабзонспор»