Ливерпуль выбрал нового главного тренера. Достигнута договоренность

В «Ливерпуле» назревает громкая смена тренера – клуб достиг принципиальной договоренности о назначении Андони Ираолы новым главным тренером.

По информации Фабрицио Романо, переговоры значительно продвинулись за последние 48 часов и уже находятся на финальной стадии согласования.

Сообщается, что действующий тренерский штаб будет сменен, а Ираола должен возглавить новый проект «Ливерпуля». В клубе рассматривают его как специалиста, способного обновить стиль игры и придать команде новый импульс.

Официального подтверждения от клуба ожидается в ближайшее время.