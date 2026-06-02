Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль выбрал нового главного тренера. Достигнута договоренность
02 июня 2026, 12:16
Ливерпуль выбрал нового главного тренера. Достигнута договоренность

Ираола возглавит английский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

В «Ливерпуле» назревает громкая смена тренера – клуб достиг принципиальной договоренности о назначении Андони Ираолы новым главным тренером.

По информации Фабрицио Романо, переговоры значительно продвинулись за последние 48 часов и уже находятся на финальной стадии согласования.

Сообщается, что действующий тренерский штаб будет сменен, а Ираола должен возглавить новый проект «Ливерпуля». В клубе рассматривают его как специалиста, способного обновить стиль игры и придать команде новый импульс.

Официального подтверждения от клуба ожидается в ближайшее время.

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига Андони Ираола Арне Слот
Дмитрий Олийченко Источник: Фабрицио Романо
