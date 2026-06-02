Известные экс-игроки УПЛ продолжат карьеру во Второй лиге

Как стало известно Sport.ua, «Вильхивцы», которые будут готовиться к третьему сезону во Второй лиге, подписали новые годовые контракты с рядом опытных исполнителей. Среди них есть и футболисты с большим опытом игры в УПЛ.

В частности, соглашения с закарпатским клубом заключили 36-летний защитник и капитан команды Дмитрий Немчанинов (экс-игрок «Зирки», «Волыни», «Черноморца», «Олимпика», «Десны», «Вереса» и «Миная»), 34-летний полузащитник Сергей Панасенко («Верес», «Металлист», «Минай»), его 29-летний коллега за амплуа Александр Глагола («Минай») и 36-летний нападающий Михаил Шестаков («Верес»).

Также остаются в клубе закаленные Первой лигой бойцы – 28-летний защитник Владимир Грачев и 32-летний полузащитник Игорь Вагин.

Интересно, что Глагола и Грачев в сезоне 2014/15 вместе были финалистами Юношеской лиги УЕФА в составе «Шахтера» U-19, где тогда в одной команде с ними играли Александр Зубков, Виктор Коваленко, Николай Матвиенко, Александр Пихаленок и другие.

«Вильхивцы» по итогам завершившегося сезона заняли восьмое место в группе А Второй лиги, набрав 41 очко в 30 матчах.