Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известные экс-игроки УПЛ продолжат карьеру во Второй лиге
Украина. Вторая лига
02 июня 2026, 10:38 |
553
0

Известные экс-игроки УПЛ продолжат карьеру во Второй лиге

Ветераны прижились в закарпатской глубинке

02 июня 2026, 10:38 |
553
0
Известные экс-игроки УПЛ продолжат карьеру во Второй лиге
ФК Вильхивцы

Как стало известно Sport.ua, «Вильхивцы», которые будут готовиться к третьему сезону во Второй лиге, подписали новые годовые контракты с рядом опытных исполнителей. Среди них есть и футболисты с большим опытом игры в УПЛ.

В частности, соглашения с закарпатским клубом заключили 36-летний защитник и капитан команды Дмитрий Немчанинов (экс-игрок «Зирки», «Волыни», «Черноморца», «Олимпика», «Десны», «Вереса» и «Миная»), 34-летний полузащитник Сергей Панасенко («Верес», «Металлист», «Минай»), его 29-летний коллега за амплуа Александр Глагола («Минай») и 36-летний нападающий Михаил Шестаков («Верес»).

Также остаются в клубе закаленные Первой лигой бойцы – 28-летний защитник Владимир Грачев и 32-летний полузащитник Игорь Вагин.

Интересно, что Глагола и Грачев в сезоне 2014/15 вместе были финалистами Юношеской лиги УЕФА в составе «Шахтера» U-19, где тогда в одной команде с ними играли Александр Зубков, Виктор Коваленко, Николай Матвиенко, Александр Пихаленок и другие.

«Вильхивцы» по итогам завершившегося сезона заняли восьмое место в группе А Второй лиги, набрав 41 очко в 30 матчах.

По теме:
Мальдере нашли усиление в сборную Украины. Это игроки из УПЛ
В Карпатах вновь заговорили про трансфер Домчака: «Это стало сюрпризом»
Туран обратился к Конопле после ухода украинца из Шахтера
инсайд чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Вильхивцы Дмитрий Немчанинов Сергей Панасенко Александр Глагола Михаил Шестаков
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Футбол | 02 июня 2026, 09:18 8
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное

«Аяксу» будет сложно подписать украинца

Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Футбол | 01 июня 2026, 16:09 43
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф

В решающем матче одесская команда обыграла Металлист и опередила Левый Берег

Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Хоккей | 02.06.2026, 06:44
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Фабрицио Романо рассказал, какой клуб нацелен на Левандовски
Футбол | 02.06.2026, 10:39
Фабрицио Романо рассказал, какой клуб нацелен на Левандовски
Фабрицио Романо рассказал, какой клуб нацелен на Левандовски
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
Хоккей | 02.06.2026, 07:10
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 18
Футбол
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
В Польше разразился скандал из-за судейства в матче против Украины
В Польше разразился скандал из-за судейства в матче против Украины
01.06.2026, 10:48 11
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 8
Бокс
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
01.06.2026, 09:23 13
Футбол
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем