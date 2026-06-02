  4. Луис Диас на высоте. Колумбия и Канада одержали победы перед стартом ЧМ
02 июня 2026, 09:09 | Обновлено 02 июня 2026, 09:19



Луис Диас на высоте. Колумбия и Канада одержали победы перед стартом ЧМ

Колумбия нанесла поражение Коста-Рике, а Канада взяла верх над Узбекистаном

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 1 на 2 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборные команды готовятся к мундиалю, главному футбольному турниру четырехлетия.

Колумбия нанесла поражение сборной Коста-Рики (3:1), а Канада взяла верх над Узбекистаном (2:0).

У колумбийцев гол плюс пас оформил форвард Баварии Луис Диас.

Товарищеские матчи. 1 июня 2026

Колумбия – Коста-Рика – 3:1

Голи: Давинсон Санчес, 17, Луис Диас, 23, Луис Хавьер Суарес, 81 – Андрей Сото, 33

Канада – Узбекистан – 2:0

Голы: Джонатан Осорио, 58, Джейден Нельсон, 90+1

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Колумбия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Коста-Рика.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Колумбия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Давинсон Санчес (Колумбия).
Николай Степанов
