Луис Диас на высоте. Колумбия и Канада одержали победы перед стартом ЧМ
В ночь с 1 на 2 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Сборные команды готовятся к мундиалю, главному футбольному турниру четырехлетия.
Колумбия нанесла поражение сборной Коста-Рики (3:1), а Канада взяла верх над Узбекистаном (2:0).
У колумбийцев гол плюс пас оформил форвард Баварии Луис Диас.
Товарищеские матчи. 1 июня 2026
Колумбия – Коста-Рика – 3:1
Голи: Давинсон Санчес, 17, Луис Диас, 23, Луис Хавьер Суарес, 81 – Андрей Сото, 33
Канада – Узбекистан – 2:0
Голы: Джонатан Осорио, 58, Джейден Нельсон, 90+1
