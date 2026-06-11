Тренер Динамо: «Если честно, рад, что Ярмоленко не побил рекорд»

Ассистент главного тренера «Динамо» Мацей Кендзерек высказался о погоне Андрея Ярмоленко за рекордом лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины.

«Андрею оставалось забить всего два мяча до рекорда. Если честно, хорошо, что этого не произошло. Есть ощущение, что после такого достижения он мог бы задуматься о завершении карьеры. А так Ярмоленко и в дальнейшем остается важной частью «Динамо».

Это настоящий лидер раздевалки. Он очень требователен как к себе, так и к партнерам. Ярмоленко не приемлет равнодушия или работы не на полную силу. Кроме того, он всегда стремится понимать все детали тренировочного процесса и часто задает вопросы тренерам», – отметил Кендзерек.