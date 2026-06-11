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  4. Тренер Динамо: «Если честно, рад, что Ярмоленко не побил рекорд»
Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 04:32 |
46
0

Тренер Динамо: «Если честно, рад, что Ярмоленко не побил рекорд»

Кендзерек доволен тем, что вингер остался

11 июня 2026, 04:32 |
46
0
Тренер Динамо: «Если честно, рад, что Ярмоленко не побил рекорд»
ФК Динамо. Мацей Кендзьорек
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Ассистент главного тренера «Динамо» Мацей Кендзерек высказался о погоне Андрея Ярмоленко за рекордом лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины.

«Андрею оставалось забить всего два мяча до рекорда. Если честно, хорошо, что этого не произошло. Есть ощущение, что после такого достижения он мог бы задуматься о завершении карьеры. А так Ярмоленко и в дальнейшем остается важной частью «Динамо».

Это настоящий лидер раздевалки. Он очень требователен как к себе, так и к партнерам. Ярмоленко не приемлет равнодушия или работы не на полную силу. Кроме того, он всегда стремится понимать все детали тренировочного процесса и часто задает вопросы тренерам», – отметил Кендзерек.

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Мацей Кендзерек Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Meczyki
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