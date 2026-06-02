Тренер Динамо назвал украинского игрока, которым интересуются много клубов

Аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек прокомментировал игру форварда Матвея Пономаренко, в услугах которого заинтересованы немецкие и английские клубы:

«Когда я пришел в «Динамо», он был четвёртым нападающим. Знаете, у него были свои сильные стороны, но он не был игроком, который бы действительно выделялся.

Затем произошла смена тренера. Мы поехали на сборы и стало понятно, что Игорь Костюк сделает ставку на него. Это тренер, работавший в юношеской команде U-19, где Пономаренко забил более 100 голов. Тренер, который поверил в него.

И вот, первый матч – гол, второй матч – гол, третий – гол, и вдруг вы видите перед глазами игрока, который начинает расти и получает крылья. Матвей выигрывал каждую игру на тренировках, доминировал.

В течение двух месяцев мы видели просто невероятный прогресс. У него невероятное обоняние на голы. У него есть то, что необходимо для нападающих, то есть он имеет способность видеть путь к голу. Именно поэтому теперь им интересуется так много клубов», – признался Кендзерек.