Цыганков договорился о переходе в известный клуб
Виктор в ближайшие дни станет игроком «Трабзонспора»
Турецкий «Трабзонспор» достиг предварительной договоренности с украинским вингером Виктором Цыганковым.
В настоящее время стороны продолжают переговоры о сумме трансфера с «Жироной». По информации источника, сделку планируют окончательно оформить в течение ближайших одного-двух дней.
В случае успешного завершения переговоров Цыганков продолжит карьеру в чемпионате Турции после нескольких сезонов в составе «Жироны».
В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре голевые передачи.
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