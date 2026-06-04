Цыганков договорился о переходе в известный клуб

Турецкий «Трабзонспор» достиг предварительной договоренности с украинским вингером Виктором Цыганковым.

В настоящее время стороны продолжают переговоры о сумме трансфера с «Жироной». По информации источника, сделку планируют окончательно оформить в течение ближайших одного-двух дней.

В случае успешного завершения переговоров Цыганков продолжит карьеру в чемпионате Турции после нескольких сезонов в составе «Жироны».

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре голевые передачи.