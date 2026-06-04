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  4. Цыганков договорился о переходе в известный клуб
Испания
04 июня 2026, 09:02 |
1919
4

Цыганков договорился о переходе в известный клуб

Виктор в ближайшие дни станет игроком «Трабзонспора»

04 июня 2026, 09:02 |
1919
4 Comments
Цыганков договорился о переходе в известный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» достиг предварительной договоренности с украинским вингером Виктором Цыганковым.

В настоящее время стороны продолжают переговоры о сумме трансфера с «Жироной». По информации источника, сделку планируют окончательно оформить в течение ближайших одного-двух дней.

В случае успешного завершения переговоров Цыганков продолжит карьеру в чемпионате Турции после нескольких сезонов в составе «Жироны».

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре голевые передачи.

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трансферы Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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Всі вже зрозуміли , ще 2 тижні назад 
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+2
А гроші у них є?
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+1
Лише відомий🤔Чому наприклад,не титулованний чи легендарний?
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0
Турция не тот уровень для Цыганкова. Жаль.
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0
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