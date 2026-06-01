Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда Тоттенхэма закрутил роман с моделью. Она покоряет соцсети
Другие новости
01 июня 2026, 23:56 | Обновлено 01 июня 2026, 23:58
261
0

ФОТО. Звезда Тоттенхэма закрутил роман с моделью. Она покоряет соцсети

Микки ван де Вен – счастливчик

01 июня 2026, 23:56 | Обновлено 01 июня 2026, 23:58
261
0
ФОТО. Звезда Тоттенхэма закрутил роман с моделью. Она покоряет соцсети
Instagram. Микки ван де Вен и Элла Баффин

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов Микки ван де Вен больше не скрывает свои отношения.

По информации The Sun, 25-летний футболист проводит отпуск в испанской Марбелье вместе с английской моделью Эллой Баффин. Пару заметили во время романтического ужина в одном из ресторанов курорта, а очевидцы утверждают, что влюбленные буквально не сводили друг с друга глаз.

24-летняя Баффин хорошо известна в социальных сетях. На ее страницы подписаны сотни тысяч пользователей TikTok и Instagram. Она регулярно делится фотографиями из путешествий, модными съемками и сотрудничает с известными брендами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Сообщается, что роман между ван де Веном и моделью начался недавно. После завершения сезона футболист отправился с новой избранницей в Марбелью, где пара отдыхала в одном из самых роскошных отелей города.

В ближайшее время защитник присоединится к сборной Нидерландов для участия в чемпионате мира, а Элла, по данным британских журналистов, планирует поддерживать футболиста во время турнира.

Ранее сообщалось, что ван де Вен расстался со своей предыдущей девушкой Стерре ван Бакел. Новые отношения футболиста уже активно обсуждаются болельщиками в социальных сетях.

По теме:
ФОТО. Жена Усика показала нежные кадры с мужем. Фанаты в восторге
ФОТО. Забарный посвятил победу в ЛЧ семье. Его слова растрогали фанатов
ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд продлил контракты с тремя футболистами
фото девушки lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Нидерландов по футболу Микки ван де Вен
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 01 июня 2026, 03:44 0
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико

Сулейман хочет сначала санкционировать поединок с Кабайелом

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 01 июня 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Саудовской Аравии попрощался с тренером
Футбол | 01.06.2026, 23:12
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Саудовской Аравии попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Саудовской Аравии попрощался с тренером
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 01.06.2026, 05:39
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 01.06.2026, 17:09
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 18
Футбол
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
31.05.2026, 09:12 10
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 5
Бокс
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем