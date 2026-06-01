  4. ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Саудовской Аравии попрощался с тренером
01 июня 2026, 23:12 |
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Саудовской Аравии попрощался с тренером

Сержиу Консейсау покинет «Аль-Иттихад»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Португальский специалист Сержиу Консейсау покинул пост главного тренера «Аль-Иттихада». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

51-летний специалист работал с командой с октября 2025 года. По итогам сезоне команда под управлением Консейсау расположилась на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.

«Это решение было принято после всестороннего анализа и оценки результатов команды за последний период в соответствии с целями и амбициями клуба на следующем этапе развития», – говорится в заявлении пресс-службы «Аль-Иттихада».

Ранее сообщалось о том, что Юрген Клопп возглавит «Аль-Иттихад».

Сержиу Консейсау Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу отставка
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
