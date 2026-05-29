  4. Решение принято. Клопп определился с клубом, который будет тренировать
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп близок к возвращению в тренерскую деятельность. Известный немецкий специалист согласился возглавить саудовский «Аль-Иттихад».

По информации зарубежных СМИ, стороны уже согласовали ключевые детали потенциального сотрудничества. В то же время Клопп выдвинул руководству клуба важное условие перед окончательным подписанием контракта.

Сообщается, что тренер готов присоединиться к команде только в октябре, поскольку в настоящее время исполняет обязанности в структуре Red Bull. На период летних сборов и стартовых матчей нового сезона Клопп предложил оставить команду под руководством своего ассистента, который будет работать под контролем немца.

Напомним, Клопп покинул «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24. После этого он получил должность руководителя футбольного направления компании Red Bull.

