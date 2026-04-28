Юрген Клопп выразил надежду, что Флориан Вирц покажет себя с лучшей стороны в составе сборной Германии на предстоящем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

«Я надеюсь, что у Фло Вирца будет фантастический чемпионат мира. Думаю, у него есть все необходимое, чтобы стать выдающимся игроком», – сказал Клопп. «Я не хочу оказывать давление на парня. Я искренне верю, что он уже показал, насколько хорош он может быть в сложном сезоне».

Флориан Вирц дебютировал за основную сборную Германии в сентябре 2021 года и с тех пор сыграл в 39 международных матчах, забив десять голов. Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля» летом 2024 года, годом позже «красные» заплатили «Байеру» 125 миллионов евро за Вирца. В своем первом сезоне на «Энфилде» плеймейкер пока не оправдал эту внушительную сумму трансфера.