Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КЛОПП: «Я не хочу оказывать давление на парня»
Чемпионат мира
28 апреля 2026, 22:23
0

КЛОПП: «Я не хочу оказывать давление на парня»

Флориан Вирц может «выстрелить» на чемпионате мира, уверен Юрген Клопп

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Юрген Клопп выразил надежду, что Флориан Вирц покажет себя с лучшей стороны в составе сборной Германии на предстоящем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

«Я надеюсь, что у Фло Вирца будет фантастический чемпионат мира. Думаю, у него есть все необходимое, чтобы стать выдающимся игроком», – сказал Клопп. «Я не хочу оказывать давление на парня. Я искренне верю, что он уже показал, насколько хорош он может быть в сложном сезоне».

Флориан Вирц дебютировал за основную сборную Германии в сентябре 2021 года и с тех пор сыграл в 39 международных матчах, забив десять голов. Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля» летом 2024 года, годом позже «красные» заплатили «Байеру» 125 миллионов евро за Вирца. В своем первом сезоне на «Энфилде» плеймейкер пока не оправдал эту внушительную сумму трансфера.

Флориан Вирц Юрген Клопп Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем