Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Лорен Перрен – о конкуренции украинца с Маркиньосом
Французский журналист Лорен Перрен ответил на вопрос одного из болельщиков, выразившего удивление тем, что в конце каждого сезона начинают обсуждать возможный уход из «ПСЖ» капитана команды Маркиньоса, несмотря на его замечательную игру в топ-матчах.
«Я не знаю, почему это повторяется, и я задаю себе тот же вопрос. Как только он показывает посредственную игру, многие комментаторы набрасываются на него. Он – легкая добыча, и я не понимаю почему.
Нам говорили, что Забарный собирается сделать его устаревшим. Но украинец, главным образом, видел то, что отличало его от лучших в мире. Маркиньос был отличным в финале и исключительным в полуфинале с «Баварией». Разве не эти матчи имеют значение?» – написал Перрен в своей колонке для Le Parisien.
Ранее французский журналист Карим Беннани заявил, что Забарный не оправдал надежд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
