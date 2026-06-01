  4. Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
01 июня 2026, 22:08
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»

Лорен Перрен – о конкуренции украинца с Маркиньосом

Французский журналист Лорен Перрен ответил на вопрос одного из болельщиков, выразившего удивление тем, что в конце каждого сезона начинают обсуждать возможный уход из «ПСЖ» капитана команды Маркиньоса, несмотря на его замечательную игру в топ-матчах.

«Я не знаю, почему это повторяется, и я задаю себе тот же вопрос. Как только он показывает посредственную игру, многие комментаторы набрасываются на него. Он – легкая добыча, и я не понимаю почему.

Нам говорили, что Забарный собирается сделать его устаревшим. Но украинец, главным образом, видел то, что отличало его от лучших в мире. Маркиньос был отличным в финале и исключительным в полуфинале с «Баварией». Разве не эти матчи имеют значение?» – написал Перрен в своей колонке для Le Parisien.

Ранее французский журналист Карим Беннани заявил, что Забарный не оправдал надежд.

Маркиньос Илья Забарный чемпионат Франции по футболу ПСЖ Лига 1 (Франция) Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал
Антон Романенко Источник: Le Parisien
Маркиньос отлично привез гол в свои ворота в безобидной ситуации.
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
