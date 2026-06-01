Французский журналист Лорен Перрен ответил на вопрос одного из болельщиков, выразившего удивление тем, что в конце каждого сезона начинают обсуждать возможный уход из «ПСЖ» капитана команды Маркиньоса, несмотря на его замечательную игру в топ-матчах.

«Я не знаю, почему это повторяется, и я задаю себе тот же вопрос. Как только он показывает посредственную игру, многие комментаторы набрасываются на него. Он – легкая добыча, и я не понимаю почему.

Нам говорили, что Забарный собирается сделать его устаревшим. Но украинец, главным образом, видел то, что отличало его от лучших в мире. Маркиньос был отличным в финале и исключительным в полуфинале с «Баварией». Разве не эти матчи имеют значение?» – написал Перрен в своей колонке для Le Parisien.

Ранее французский журналист Карим Беннани заявил, что Забарный не оправдал надежд.