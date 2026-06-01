Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Ярмоленко – это украинский Роналду!»
Сборная УКРАИНЫ
01 июня 2026, 21:44 | Обновлено 01 июня 2026, 21:45
381
3

Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Ярмоленко – это украинский Роналду!»

Экс-форвард – о ветеране сборной Украины

01 июня 2026, 21:44 | Обновлено 01 июня 2026, 21:45
381
3 Comments
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Ярмоленко – это украинский Роналду!»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард «Полиграфтехники» («Александрии»), полтавской «Ворсклы» и харьковского «Металлиста» Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил выездную победу сборной Украины над Польшей в товарищеском матче, а также высказался об Андрее Ярмоленко и других лидерах нашей команды.

– Сергей Александрович, как в целом оцените игру сборной Украины в победном матче с Польшей?

– Я считаю, что результат положительный. Под руководством нового тренера сборная Украины победила со счетом 2:0. Соперник в этом матче был добротный и хороший. Тем более этот поединок Украина сыграла на выезде. Я считаю, что молодцы, сыграли здорово! Сборная показала хороший результат.

– Как думаете, Андреа Мальдера успел внести какие-то изменения в игру команды?

– Естественно, о чем-то он просил игроков. Но при любом раскладе, даже если Мальдера что-то просит, надо какое-то время, чтобы игроки перестроились. На это нужно какое-то время однозначно. За первый сбор команду тяжело перестроить сразу. Какое-то время пройдет и тогда будем понимать, что он хочет и так далее.

– Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук забили за Украину в одном матче. Точно также они отличились голами в первом тайме победного поединка украинской команды с Северной Македонией на Евро-2020 (2:1). Ярмоленко и Яремчук опять доказали, что они находятся в хорошей форме?

– По поводу Яремчука скажу, что сейчас он играет во Франции и забивает голы. Роман сейчас на подъеме. Я считаю, что Яремчук красивый гол забил в ворота Польши. Но стоит добавить, что и Цыганков в двух эпизодах был задействован. Виктор отдал результативные передачи и на Яремчука, и на Ярмоленко. Поэтому в этом матче хочу выделить игру Цыганкова, а также Трубина. И, естественно, в этой игре нас порадовал Ярмоленко, который и в чемпионате Украины доказывает, что он все-таки лидер. Андрей опытный и он где-то поддерживает молодых футболистов. Я считаю, что Ярмоленко молодец. Доказал, что все-таки мастерство и желание у него есть. А в игре с Польшей он даже забил гол. Хотел бы еще выделить Синчука, который вышел на замену и сразу обострил. У этого молодого футболиста есть скорость и талант. Я считаю, что у него тоже большое будущее.

– Синчук и другие таланты будут прогрессировать и приносить пользу сборной?

– Да-да. Молодежь есть. Просто надо ей доверять, ставить в состав, и они должны расти.

– Ярмоленко снова успешно сыграл с Польшей. Он до этого в 2013-м году полякам два раза забил, и вот уже в 2026-м году отличился голом в поединке с этим соперником.

– Если человек умеет забивать мячи, то он это доказывает, без разницы в каком возрасте.

– Можно Ярмоленко как-то сравнить с Роналду? В том плане, что у них похожие позиции, а также оба являются лидерами и капитанами своих сборных.

– Ярмоленко – это украинский Роналду! Криштиану забил уже почти тысячу голов. Роналду, Месси и Левандовски – это лучшие голеадоры планеты. А Ярмоленко много голов забил в Украине и за границей. Андрей играет как фланговый атакующий футболист. Центральный нападающий должен больше забивать, чем фланговый. Я считаю, что Ярмоленко – это футболист, который достиг многих результатов в Украине и за границей.

– Теперь в активе Ярмоленко 47 голов за сборную Украины. У Андрея Шевченко 48 забитых мячей в составе украинской команды. Сможет Ярмоленко догнать Шевченко?

– Я считаю, что может. У Ярмоленко есть желание. В него поверил главный тренер. В матче с Польшей Андрей сыграл достойно. Я считаю, что Ярмоленко еще может играть, а также забить и не один гол!

– Два ассиста Цыганкова в матче с Польшей тоже говорят о хорошем уровне игры Виктора?

– Цыганков – это очень умный, быстрый и креативный футболист. Виктор является лидером сборной. Единственный минус – это то, что его преследовали травмы. А в целом Цыганков, я считаю, это очень хороший футболист.

– Матч Украины с Данией тоже должен быть интересным?

– Я считаю, что да. Главному тренеру надо посмотреть на игру всех футболистов. Он хочет всех просмотреть и сделать для себя анализ на будущее, я так думаю. Но только главный тренер может сказать, кто будет играть.

По теме:
ФОТО. Забарный посвятил победу в ЛЧ семье. Его слова растрогали фанатов
Турецкий экспресс. Подопечные Монтеллы забили 4 мяча в ворота македонцев
ЛЕВЧЕНКО: «Не хочу что-то грязное говорить о предыдущем тренере сборной»
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу статистика Польша - Украина Андрей Ярмоленко Сергей Чуйченко Мнение эксперта
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серхио Рамос – о покупке Севильи: «Чувствую необходимость сказать правду»
Футбол | 01 июня 2026, 20:07 0
Серхио Рамос – о покупке Севильи: «Чувствую необходимость сказать правду»
Серхио Рамос – о покупке Севильи: «Чувствую необходимость сказать правду»

Серхио Рамос прокомментировал возможную покупку «Севильи»

Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Футбол | 01 июня 2026, 10:31 16
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом

Звездный голеадор категорически не согласился с результатом матча

Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 01.06.2026, 05:39
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 01.06.2026, 17:09
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Футбол | 01.06.2026, 11:42
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
що за маячня? це Роналду - португальский Ярмоленко!
Ответить
0
Хох-хо )))) Роналду ще бігав, як пацан у тому віці, коли Ярмоленко вже пішки ходив. Порівняв )))
Ответить
0
Досить вже співати диферамби. Гра з Данією разставить все по місцях. А відносно Ярмоли, це тихохід без приті, на напівзігнутих з одним фінтом під ліву ногу з підскоком...
Ответить
0
Популярные новости
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32
Футбол
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 5
Бокс
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем