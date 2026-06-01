Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Ярмоленко – это украинский Роналду!»

Экс-форвард «Полиграфтехники» («Александрии»), полтавской «Ворсклы» и харьковского «Металлиста» Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил выездную победу сборной Украины над Польшей в товарищеском матче, а также высказался об Андрее Ярмоленко и других лидерах нашей команды.

– Сергей Александрович, как в целом оцените игру сборной Украины в победном матче с Польшей?

– Я считаю, что результат положительный. Под руководством нового тренера сборная Украины победила со счетом 2:0. Соперник в этом матче был добротный и хороший. Тем более этот поединок Украина сыграла на выезде. Я считаю, что молодцы, сыграли здорово! Сборная показала хороший результат.

– Как думаете, Андреа Мальдера успел внести какие-то изменения в игру команды?

– Естественно, о чем-то он просил игроков. Но при любом раскладе, даже если Мальдера что-то просит, надо какое-то время, чтобы игроки перестроились. На это нужно какое-то время однозначно. За первый сбор команду тяжело перестроить сразу. Какое-то время пройдет и тогда будем понимать, что он хочет и так далее.



– Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук забили за Украину в одном матче. Точно также они отличились голами в первом тайме победного поединка украинской команды с Северной Македонией на Евро-2020 (2:1). Ярмоленко и Яремчук опять доказали, что они находятся в хорошей форме?

– По поводу Яремчука скажу, что сейчас он играет во Франции и забивает голы. Роман сейчас на подъеме. Я считаю, что Яремчук красивый гол забил в ворота Польши. Но стоит добавить, что и Цыганков в двух эпизодах был задействован. Виктор отдал результативные передачи и на Яремчука, и на Ярмоленко. Поэтому в этом матче хочу выделить игру Цыганкова, а также Трубина. И, естественно, в этой игре нас порадовал Ярмоленко, который и в чемпионате Украины доказывает, что он все-таки лидер. Андрей опытный и он где-то поддерживает молодых футболистов. Я считаю, что Ярмоленко молодец. Доказал, что все-таки мастерство и желание у него есть. А в игре с Польшей он даже забил гол. Хотел бы еще выделить Синчука, который вышел на замену и сразу обострил. У этого молодого футболиста есть скорость и талант. Я считаю, что у него тоже большое будущее.

– Синчук и другие таланты будут прогрессировать и приносить пользу сборной?

– Да-да. Молодежь есть. Просто надо ей доверять, ставить в состав, и они должны расти.

– Ярмоленко снова успешно сыграл с Польшей. Он до этого в 2013-м году полякам два раза забил, и вот уже в 2026-м году отличился голом в поединке с этим соперником.

– Если человек умеет забивать мячи, то он это доказывает, без разницы в каком возрасте.

– Можно Ярмоленко как-то сравнить с Роналду? В том плане, что у них похожие позиции, а также оба являются лидерами и капитанами своих сборных.

– Ярмоленко – это украинский Роналду! Криштиану забил уже почти тысячу голов. Роналду, Месси и Левандовски – это лучшие голеадоры планеты. А Ярмоленко много голов забил в Украине и за границей. Андрей играет как фланговый атакующий футболист. Центральный нападающий должен больше забивать, чем фланговый. Я считаю, что Ярмоленко – это футболист, который достиг многих результатов в Украине и за границей.

– Теперь в активе Ярмоленко 47 голов за сборную Украины. У Андрея Шевченко 48 забитых мячей в составе украинской команды. Сможет Ярмоленко догнать Шевченко?

– Я считаю, что может. У Ярмоленко есть желание. В него поверил главный тренер. В матче с Польшей Андрей сыграл достойно. Я считаю, что Ярмоленко еще может играть, а также забить и не один гол!

– Два ассиста Цыганкова в матче с Польшей тоже говорят о хорошем уровне игры Виктора?

– Цыганков – это очень умный, быстрый и креативный футболист. Виктор является лидером сборной. Единственный минус – это то, что его преследовали травмы. А в целом Цыганков, я считаю, это очень хороший футболист.

– Матч Украины с Данией тоже должен быть интересным?

– Я считаю, что да. Главному тренеру надо посмотреть на игру всех футболистов. Он хочет всех просмотреть и сделать для себя анализ на будущее, я так думаю. Но только главный тренер может сказать, кто будет играть.