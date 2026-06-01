Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Забарного растрогала сеть после победы в Лиге чемпионов
Другие новости
01 июня 2026, 20:24 | Обновлено 01 июня 2026, 20:28
1424
1

ФОТО. Жена Забарного растрогала сеть после победы в Лиге чемпионов

Ангелина вспомнила путь от матчей U-16 до триумфа ПСЖ в финале ЛЧ

01 июня 2026, 20:24 | Обновлено 01 июня 2026, 20:28
1424
1 Comments
ФОТО. Жена Забарного растрогала сеть после победы в Лиге чемпионов
Instagram. Илья и Ангелина Забарные

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи ЗабарногоАнгелина Забарная – опубликовала эмоциональное обращение после победы французского клуба в Лиге чемпионов.

В Instagram она поделилась фотографиями из Будапешта, где вместе с родными поддерживала украинского футболиста во время финала. На снимках можно увидеть не только самого Забарного с медалью победителя, но и близких, которые приехали разделить с ним этот исторический момент.

В своем сообщении Ангелина вспомнила путь, который они прошли вместе к этому успеху: «Вчера во время награждения меня накрыл флешбек. 2018 год. Я делаю несколько пересадок, чтобы добраться на станцию метро Нивки, а потом иду через лес смотреть твой матч за сборную U-16. А сегодня ты поднимаешь над головой Кубок Лиги чемпионов. Я знаю, сколько всего стоит за этой медалью. Сколько труда, самоотдачи, терпения и переживаний. Больше всего хочется верить, что это только начало».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Сам Илья ответил в комментариях: «Спасибо тебе. Твои слова очень ценны».

На финал Лиги чемпионов в Будапешт приехало много родственников как со стороны Ильи, так и со стороны Ангелины. Именно вместе с близкими украинский защитник отпраздновал один из самых больших успехов в своей карьере – победу в Лиге чемпионов в составе ПСЖ.

По теме:
Линекер встал на защиту Арсенала: «ПСЖ иначе не победить»
ФОТО. Стало известно, почему Месси живет отдельно на чемпионате мира
«Нет совковых привычек». Эксперт – о разнице между Мальдерой и Ребровым
фото lifestyle Илья Забарный Ангелина Забарная сборная Украины по футболу ПСЖ девушки Лига чемпионов
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Футбол | 01 июня 2026, 04:32 0
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов

Украинец поднял «ушастого» после финального свистка

Одна буква вызвала громкий скандал вокруг Яремчука
Футбол | 01 июня 2026, 20:28 0
Одна буква вызвала громкий скандал вокруг Яремчука
Одна буква вызвала громкий скандал вокруг Яремчука

Яремчук засветил русскоязычный интерфейс телефона

Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 01.06.2026, 05:39
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 01.06.2026, 17:09
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Бокс | 01.06.2026, 02:12
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Міцно Гєля з мамашою тримають футболера за яйця
Ответить
0
Популярные новости
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 16
Футбол
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 13
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем