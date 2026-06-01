ФОТО. Жена Забарного растрогала сеть после победы в Лиге чемпионов

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного – Ангелина Забарная – опубликовала эмоциональное обращение после победы французского клуба в Лиге чемпионов.

В Instagram она поделилась фотографиями из Будапешта, где вместе с родными поддерживала украинского футболиста во время финала. На снимках можно увидеть не только самого Забарного с медалью победителя, но и близких, которые приехали разделить с ним этот исторический момент.

В своем сообщении Ангелина вспомнила путь, который они прошли вместе к этому успеху: «Вчера во время награждения меня накрыл флешбек. 2018 год. Я делаю несколько пересадок, чтобы добраться на станцию метро Нивки, а потом иду через лес смотреть твой матч за сборную U-16. А сегодня ты поднимаешь над головой Кубок Лиги чемпионов. Я знаю, сколько всего стоит за этой медалью. Сколько труда, самоотдачи, терпения и переживаний. Больше всего хочется верить, что это только начало».

Сам Илья ответил в комментариях: «Спасибо тебе. Твои слова очень ценны».

На финал Лиги чемпионов в Будапешт приехало много родственников как со стороны Ильи, так и со стороны Ангелины. Именно вместе с близкими украинский защитник отпраздновал один из самых больших успехов в своей карьере – победу в Лиге чемпионов в составе ПСЖ.