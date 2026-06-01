ВИДЕО. Уступив 2:6, игроки сборной Панамы бросились делать фото с Неймаром

Сборная Бразилии провела товарищеский матч с командой Панамы (6:2) в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года.

После финального свистка игроки, запасные и тренеры проигравшей стороны окружили лидера команды соперника Неймара, чтобы сделать совместное фото. Добавим, что Неймар не выходил на поле в той встрече, так как залечивает травму ноги.

Первые соперники сборной Бразилии на чемпионате мира: Марокко, Гаити и Шотландия. Неймар из-за травмы рискует пропустить турнир.

