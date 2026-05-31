ЯМАЛЬ: «В детстве сделал бы все что угодно ради фотографии с Неймаром»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль обратился к юным любителям футбола.

«Когда я вижу маленького ребенка, я понимаю, что в его воображении он видит своего кумира, и он не понимает, что у тебя может быть плохой день, и в этот момент нужно остановиться. Когда я был маленьким, моим кумиром был Неймар, и я очень хотел сфотографироваться с ним. Я бы сделал все что угодно ради фотографии с Неймаром. Если бы мне сказали, что я должен ехать к нему на поезде, я бы поехал».

Мой младший брат Кейн знает, что я буду играть за Испанию. Не знаю, знает ли он, что такое чемпионат мира. Ему нравятся Неймар, Педри, Рафинья, и я ему тоже нравлюсь, и Криштиану тоже».

Кейн Ямаль родился в 2022 году. Его старший брат имеет все шансы стать звездой чемпионата мира 2026 года.