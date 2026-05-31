Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЯМАЛЬ: «В детстве сделал бы все что угодно ради фотографии с Неймаром»
Чемпионат мира
31 мая 2026, 23:50 | Обновлено 31 мая 2026, 23:51
177
0

ЯМАЛЬ: «В детстве сделал бы все что угодно ради фотографии с Неймаром»

Ламин Ямаль вспомнил о своих кумирах детства

31 мая 2026, 23:50 | Обновлено 31 мая 2026, 23:51
177
0
ЯМАЛЬ: «В детстве сделал бы все что угодно ради фотографии с Неймаром»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль обратился к юным любителям футбола.

«Когда я вижу маленького ребенка, я понимаю, что в его воображении он видит своего кумира, и он не понимает, что у тебя может быть плохой день, и в этот момент нужно остановиться. Когда я был маленьким, моим кумиром был Неймар, и я очень хотел сфотографироваться с ним. Я бы сделал все что угодно ради фотографии с Неймаром. Если бы мне сказали, что я должен ехать к нему на поезде, я бы поехал».

Мой младший брат Кейн знает, что я буду играть за Испанию. Не знаю, знает ли он, что такое чемпионат мира. Ему нравятся Неймар, Педри, Рафинья, и я ему тоже нравлюсь, и Криштиану тоже».

Кейн Ямаль родился в 2022 году. Его старший брат имеет все шансы стать звездой чемпионата мира 2026 года.

По теме:
Германия – Финляндия – 4:0. Разминка перед мундиалем. Видео голов и обзор
Триллер для хозяев мундиаля. Сборная США выиграла, несмотря на дубль Мане
К ЧМ-2026 готовы. Германия разгромила Финляндию, отгрузив 4 мяча
Барселона Ламин Ямаль сборная Испании по футболу Неймар ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Польша – Украина – 0:2. Ярмоленко дышит в спину Шевченко. Видеообзор матча
Футбол | 01 июня 2026, 01:12 2
Польша – Украина – 0:2. Ярмоленко дышит в спину Шевченко. Видеообзор матча
Польша – Украина – 0:2. Ярмоленко дышит в спину Шевченко. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты товарищеского матча

Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Теннис | 31 мая 2026, 13:50 119
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!

Марта в двух сетах справилась с третьей ракеткой мира в матче четвертого раунда мейджора

Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Теннис | 31.05.2026, 16:20
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
МАЛЬДЕРА: «Свой дебют я даже не мог себе представить таким удачным»
Футбол | 31.05.2026, 21:14
МАЛЬДЕРА: «Свой дебют я даже не мог себе представить таким удачным»
МАЛЬДЕРА: «Свой дебют я даже не мог себе представить таким удачным»
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:45
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
30.05.2026, 02:32
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 3
Бокс
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 11
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем