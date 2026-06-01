Андрей АНИЩЕНКО: «Хочу поздравить хозяев с выходом в УПЛ»

Главный тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко прокомментировал поражение от одесского «Черноморца» (0:1) в матче 30-го тура Первой лиги.

– Прежде всего хочу поздравить хозяев с победой и выходом в Украинскую Премьер-лигу. Что касается нашей команды, мы пытались продемонстрировать сегодня как можно более качественный футбол. Однако, к сожалению, одних только стараний и попыток для получения турнирных очков недостаточно.

Возможно, где-то психологически повлияло то, что мы еще в предыдущем туре решили свою главную задачу на сезон и гарантировали себе сохранение прописки в Первой лиге. Команда отдала немало сил, к тому же у нас был длительный переезд. Однако считаю, что ребята в большинстве игровых моментов стремились как можно лучше проявить свои качества. Они молодцы. Да, допускали много ошибок, но мы четко знаем, куда движемся и какой клуб представляем. Поэтому будем стараться качественно подготовиться, чтобы уже в следующем сезоне демонстрировать и красивый футбол, и высокие результаты.

— После финального свистка ряд ваших игроков в отчаянии лежали на газоне – подобную картину мы иногда видим в финалах чемпионата мира, Евро или Лиги чемпионов. Что за этим стояло, кроме сугубо спортивной составляющей?

– Ничего, кроме футбола. Несмотря на разнообразные кулуарные слухи и разговоры, которые ходили вокруг этого поединка, мы сегодня доказали всем скептикам: нужно просто выходить и играть. Не стоит создавать лишний ажиотаж на пустом месте.

Ребята у нас молодые. Постоянно побеждать невозможно – это футбол. Но они очень хотели выиграть, возможно, стремились понравиться местной публике, которая в Одессе всегда была крайне требовательной. Мы уступили, и этот результат, конечно, огорчил команду, ведь игроки искренне хотели завершить этот сезон на позитивной ноте.

— Сегодня был один из тех редких случаев для Первой лиги, когда на матче работала система VAR. Вы пересматривали эпизод с назначением пенальти в ваши ворота? Каково ваше мнение?

– Наше мнение в этой ситуации уже ничего не изменит, это история. Если арбитры после просмотра решили, что там было нарушение правил, то, собственно, для разбора таких спорных моментов эта система и нужна.

Мы очень надеемся, что впоследствии в Первой лиге произойдут положительные изменения в этом направлении. Пусть это будет даже не полноценный VAR, но хоть какие-то возможности для видеопросмотра спорных эпизодов должны быть внедрены. На протяжении всего сезона подобные неоднозначные ситуации возникали чуть ли не в каждом туре, поэтому реформы в судействе действительно необходимы.