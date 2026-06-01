Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей АНИЩЕНКО: «Хочу поздравить хозяев с выходом в УПЛ»
Украина. Первая лига
01 июня 2026, 23:07 |
270
0

Андрей АНИЩЕНКО: «Хочу поздравить хозяев с выходом в УПЛ»

Главный тренер «Металлиста» прокомментировал поражение от «Черноморца»

01 июня 2026, 23:07 |
270
0
Андрей АНИЩЕНКО: «Хочу поздравить хозяев с выходом в УПЛ»
ФК Металлист. Андрей Анищенко

Главный тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко прокомментировал поражение от одесского «Черноморца» (0:1) в матче 30-го тура Первой лиги.

– Прежде всего хочу поздравить хозяев с победой и выходом в Украинскую Премьер-лигу. Что касается нашей команды, мы пытались продемонстрировать сегодня как можно более качественный футбол. Однако, к сожалению, одних только стараний и попыток для получения турнирных очков недостаточно.

Возможно, где-то психологически повлияло то, что мы еще в предыдущем туре решили свою главную задачу на сезон и гарантировали себе сохранение прописки в Первой лиге. Команда отдала немало сил, к тому же у нас был длительный переезд. Однако считаю, что ребята в большинстве игровых моментов стремились как можно лучше проявить свои качества. Они молодцы. Да, допускали много ошибок, но мы четко знаем, куда движемся и какой клуб представляем. Поэтому будем стараться качественно подготовиться, чтобы уже в следующем сезоне демонстрировать и красивый футбол, и высокие результаты.

После финального свистка ряд ваших игроков в отчаянии лежали на газоне – подобную картину мы иногда видим в финалах чемпионата мира, Евро или Лиги чемпионов. Что за этим стояло, кроме сугубо спортивной составляющей?

– Ничего, кроме футбола. Несмотря на разнообразные кулуарные слухи и разговоры, которые ходили вокруг этого поединка, мы сегодня доказали всем скептикам: нужно просто выходить и играть. Не стоит создавать лишний ажиотаж на пустом месте.

Ребята у нас молодые. Постоянно побеждать невозможно – это футбол. Но они очень хотели выиграть, возможно, стремились понравиться местной публике, которая в Одессе всегда была крайне требовательной. Мы уступили, и этот результат, конечно, огорчил команду, ведь игроки искренне хотели завершить этот сезон на позитивной ноте.

Сегодня был один из тех редких случаев для Первой лиги, когда на матче работала система VAR. Вы пересматривали эпизод с назначением пенальти в ваши ворота? Каково ваше мнение?

– Наше мнение в этой ситуации уже ничего не изменит, это история. Если арбитры после просмотра решили, что там было нарушение правил, то, собственно, для разбора таких спорных моментов эта система и нужна.

Мы очень надеемся, что впоследствии в Первой лиге произойдут положительные изменения в этом направлении. Пусть это будет даже не полноценный VAR, но хоть какие-то возможности для видеопросмотра спорных эпизодов должны быть внедрены. На протяжении всего сезона подобные неоднозначные ситуации возникали чуть ли не в каждом туре, поэтому реформы в судействе действительно необходимы.

По теме:
Два легионера не продлили контракты и не сыграют в плей-офф УПЛ
Эксперт: «Суркис загнал себя в тупик из-за обещания Ярмоленко»
Феникс-Мариуполь – Виктория – 2:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Металлист Харьков Черноморец - Металлист пресс-конференция Андрей Анищенко
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Футбол | 01 июня 2026, 04:32 0
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов

Украинец поднял «ушастого» после финального свистка

ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Саудовской Аравии попрощался с тренером
Футбол | 01 июня 2026, 23:12 0
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Саудовской Аравии попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Саудовской Аравии попрощался с тренером

Сержиу Консейсау покинет «Аль-Иттихад»

Серена Уильямс возвращается в теннис! Известно, где и когда сыграет легенда
Теннис | 01.06.2026, 17:26
Серена Уильямс возвращается в теннис! Известно, где и когда сыграет легенда
Серена Уильямс возвращается в теннис! Известно, где и когда сыграет легенда
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 01.06.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Бокс | 01.06.2026, 08:25
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 4
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем