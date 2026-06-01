ФОТО. «Наконец-то нормальные подарки». Жена Яремчука взорвала сеть
Кристина Яремчук эмоционально отреагировала на забитый мяч мужа в матче с Польшей
Жена нападающего сборной Украины Романа Яремчука – Кристина Яремчук – эмоционально отреагировала на его гол в товарищеском матче против Польши.
В своем Instagram Кристина опубликовала сторис с моментом забитого мяча и оставила подпись: «Наконец-то нормальные подарки».
Особый смысл этой публикации придает тот факт, что вчера Кристина отмечала свой день рождения.
Похоже, гол форварда стал для нее приятным продолжением праздника и своеобразным подарком от мужа.
