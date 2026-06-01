Определены 3 из 4 участниц 1/4 финала Ролан Гаррос в верхней части сетки

01 июня 2026, 17:59 | Обновлено 01 июня 2026, 18:01
1 июня свои матчи 4-го раунда выиграли Анна Калинская, Диана Шнайдер и Майя Хвалиньская

Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньская

1 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 проходят матчи 1/8 финала в верхней части сетки.

Уже завершены три поединка, по итогам которых в четвертьфинал вышли Анна Калинская (WTA 24), Диана Шнайдер (WTA 23) и Майя Хвалиньская (Польша, WTA 114).

Калинская переиграла Анастасию Потапову (Австрия, WTA 30), Шнайдер выиграла у Мэдисон Киз (США, 19), а Хвалиньская справилась с Диан Парри (Франция, WTA 92).

Хвалиньская в четвертьфинале поборется с Калинской, а Шнайдер ожидает победительницу поединка Арина Соболенко (WTA 1) – Наоми Осака (Япония, WTA 16).

Майя Хвалиньская впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam. Интересно, что до Ролан Гаррос у польки было всего две победы на грунте на уровне Тура. Помимо Парри, Майя, которая стартовала с квалификации, в Париже прошла Алис Раме, Кароль Монне, Сюзан Ламенс, Чжэн Циньвень, Элизе Мертенс и Марию Саккари.

Майя стала лишь четвертой теннисисткой из Польши после Иги Свентек, Агнешки Радваньской и Магды Линетт, которой удалось дойти до четвертьфинала мейджора.

Хвалиньская – седьмой квалифайер в XXI веке, которая вышла в 1/4 финала Ролан Гарррс. В последний раз это удалось Наде Подороске в 2020 году.

Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака [16]
Мэдисон Киз [19] – Диана Шнайдер [25] – 3:6, 6:3, 0:6

Анастасия Потапова [28] – Анна Калинская [22] – 4:6, 6:2, 6:7 (7:10)
Майя Хвалиньская [Q] – Диан Парри – 6:3, 6:2

Блін, тому й засмутився, коли ця американська "Даяна" (полетить-не полетить) пройшла Мбоко. Сьогодні в Кіз все летіло майже виключно по аутах. Жодних гарантій, що канадійка перемогла б, але точно не виглядала б у вирішальній партії так жалюгідно.
В другому чвертьфіналі взагалі жесть, Калінська-Хвалінська та ще вивіска для такої стадії мейджора. Хоча в чоловіків після самоусунення Сіннера все ще дивніше. Італійці вирішили взяти якщо не якістю, то кількістю)
Унікальний Ролан Гаррос. Добре, що для нас, українців, його унікальність полягає зовсім в іншому, але якби Марту з Еліною жереб розвів в різні половини сітки, було б ще цікавіше. І по-спортивному справедливіше.
Майка рулить! ) Цього року конкретно включилася — мабуть, восени Сашуні позаздрила, тіпа, я теж так хочу.
