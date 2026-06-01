Определены 3 из 4 участниц 1/4 финала Ролан Гаррос в верхней части сетки

1 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 проходят матчи 1/8 финала в верхней части сетки.

Уже завершены три поединка, по итогам которых в четвертьфинал вышли Анна Калинская (WTA 24), Диана Шнайдер (WTA 23) и Майя Хвалиньская (Польша, WTA 114).

Калинская переиграла Анастасию Потапову (Австрия, WTA 30), Шнайдер выиграла у Мэдисон Киз (США, 19), а Хвалиньская справилась с Диан Парри (Франция, WTA 92).

Хвалиньская в четвертьфинале поборется с Калинской, а Шнайдер ожидает победительницу поединка Арина Соболенко (WTA 1) – Наоми Осака (Япония, WTA 16).

Майя Хвалиньская впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam. Интересно, что до Ролан Гаррос у польки было всего две победы на грунте на уровне Тура. Помимо Парри, Майя, которая стартовала с квалификации, в Париже прошла Алис Раме, Кароль Монне, Сюзан Ламенс, Чжэн Циньвень, Элизе Мертенс и Марию Саккари.

Майя стала лишь четвертой теннисисткой из Польши после Иги Свентек, Агнешки Радваньской и Магды Линетт, которой удалось дойти до четвертьфинала мейджора.

Хвалиньская – седьмой квалифайер в XXI веке, которая вышла в 1/4 финала Ролан Гарррс. В последний раз это удалось Наде Подороске в 2020 году.

Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака [16]

Мэдисон Киз [19] – Диана Шнайдер [25] – 3:6, 6:3, 0:6

Анастасия Потапова [28] – Анна Калинская [22] – 4:6, 6:2, 6:7 (7:10)

Майя Хвалиньская [Q] – Диан Парри – 6:3, 6:2