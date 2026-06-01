Свитолина проведет 15-й четвертьфинал на Grand Slam. Статистика Элины

Элина в шестой раз сыграет в 1/4 финала Ролан Гаррос и поборется за первый полуфинал

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает седьмое место в рейтинге WTA, в 15-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam.

31 мая Элина переиграла Белинду Бенчич в трех сетах в поединке 1/8 финала Ролан Гаррос 2026.

Свитолина в шестой раз сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос и поборется за первый полуфинал. На Australian Open у Элины было четыре четвертьфинала, на Уимблдоне – три, на US Open – два.

Лучшим результатом украинки на GS является стадия 1/2 финала: Уимблдон-2019, US Open 2019, Уимблдон-2023 и Australian Open 2026.

В четвертьфинале Ролан Гаррос 2026 Свитолина поборется с еще одной представительницей Украины – Мартой Костюк. Для Костюк это будет лишь второй четвертьфинал на мейджорах – в 2024 году Марта проиграла Коко Гауфф на этой стадии Australian Open.

Четвертьфиналы Свитолиной на Grand Slam: Australian Open (1–4), Ролан Гаррос (0–5), Уимблдон (2–1), US Open (1–1)

у Зверева, кстати, тоже 15 четвертьфиналов до начала турнира, но ни разу на Уимблдоне (трижды вылетал в 4-м круге)
Свитолина с 15 четвертьфиналами с равным разбросом по шлемам, +/-
Элина без финала, как Сабатини без двух-трех титулов хотя бы
