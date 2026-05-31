31 мая 2026, 19:10
Впервые в истории Ролан Гаррос в полуфинале сыграет украинская теннисистка

В полуфинале РГ-2026 гарантировано сыграет или Элина Свитолина, или Марта Костюк

Марта Костюк и Элина Свитолина

На Открытом чемпионате Франции 2026 в полуфинале женского одиночного разряда гарантировано сыграет украинская теннисистка.

Во вторник, 2 июня, в четвертьфинале друг с другом сойдутся две украинки – Элина Свитолина (WTA 7) и Марта Костюк (WTA 15).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Впервые в истории Ролан Гаррос на стадии 1/2 финала сыграет украинская теннисистка.

Ранее в одиночных разрядах Украина была представлена в полуфинале РГ дважды Андреем Медведевым – в 1993 и 1999 годах. В 1999 Медведев добрался до финала, где в пяти сетах уступил Андре Агасси.

Для Костюк это будет первый полуфинал на мейджоре в Париже, а для Свитолиной – шестой.

