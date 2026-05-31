Впервые в истории Ролан Гаррос в полуфинале сыграет украинская теннисистка
В полуфинале РГ-2026 гарантировано сыграет или Элина Свитолина, или Марта Костюк
На Открытом чемпионате Франции 2026 в полуфинале женского одиночного разряда гарантировано сыграет украинская теннисистка.
Во вторник, 2 июня, в четвертьфинале друг с другом сойдутся две украинки – Элина Свитолина (WTA 7) и Марта Костюк (WTA 15).
Ранее в одиночных разрядах Украина была представлена в полуфинале РГ дважды Андреем Медведевым – в 1993 и 1999 годах. В 1999 Медведев добрался до финала, где в пяти сетах уступил Андре Агасси.
Для Костюк это будет первый полуфинал на мейджоре в Париже, а для Свитолиной – шестой.
1 - There will be an Ukrainian 🇺🇦 Women’s Singles semi-finalist at Roland Garros for the first time in the Open Era (the third including males after Andrei Medvedev in 1993 and 1999). Duel.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/9gEMvqjbAF— OptaAce (@OptaAce) May 31, 2026
