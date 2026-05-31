Свитолина и Костюк установили новый национальный рекорд на Ролан Гаррос
Впервые в 1/4 финала мейджора в Париже сыграют две украинские теннисистки
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк установили национальный рекорд после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026.
Впервые в истории Ролан Гаррос и лишь во второй раз на турнирах Grand Slam на стадии 1/4 финала сыграют две представительницы Украины.
В 2024 году на Australian Open до четвертьфинала добрались Даяна Ястремская и Марта Костюк. Ястремская тогда вышла в полуфинал, а Костюк уступила Коко Гауфф.
В 1/8 финала Ролан Гаррос Элина Свитолина переиграла Белинду Бенчич, а Марта Костюк справилась с Игой Свентек.
Свитолина и Костюк разыграют путевку в полуфинал РГ-2026 между собой. Встреча Элины и Марты состоится во вторник, 2 июня.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
