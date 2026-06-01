Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
01 июня 2026, 17:09 | Обновлено 01 июня 2026, 17:27
1887
9

Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос

Марта и Элина разыграют путевку в полуфинал мейджора 2 июня (не ранее 14:00)

01 июня 2026, 17:09 | Обновлено 01 июня 2026, 17:27
1887
9 Comments
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Марта Костюк

2 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 состоятся матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Путевку в полуфинал Ролан Гаррос между собой разыграют украинки Марта Костюк (WTA 15) и Элина Свитолина (WTA 7).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Встреча Марты и Элины начнется вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после игры Кырстя – Андреева. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

Ранее Костюк и Свитолина играли друг с другом дважды. В 2018 году Элина одолела Марту в третьем круге Australian Open, а в 2024 Костюк взяла реванш в 1/16 финала WTA 1000 в Торонто, одержав победу в трех партиях.

Победительница украинского дерби в полуфинале РГ-2026 поборется либо против Сораны Кырсти, либо против Мирры Андреевой.

Инфографика

По теме:
Определены 3 из 4 участниц 1/4 финала Ролан Гаррос в верхней части сетки
Зачистил сетку. Меншик выбил Рублева на пути в четвертьфинал Ролан Гаррос
Каспер Рууд – Жоау Фонсека. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Элина Свитолина Ролан Гаррос 2026 расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Футбол | 01 июня 2026, 09:23 12
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»

Тренер поделился впечатлениями после матча с Польшей

В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Бокс | 01 июня 2026, 08:25 4
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном

Сулейман считает, что на момент остановки боя был ничейный результат

Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 01.06.2026, 05:39
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Главный фаворит на трофей Ролан Гаррос выбил лаки-лузера в 1/8 финала
Теннис | 31.05.2026, 19:18
Главный фаворит на трофей Ролан Гаррос выбил лаки-лузера в 1/8 финала
Главный фаворит на трофей Ролан Гаррос выбил лаки-лузера в 1/8 финала
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Футбол | 01.06.2026, 07:35
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Багато хто радіє цому двобою, а мені сумно,що дві наші зірки,які обидві на підйомі і йдуть  багато турів без поразок,вимушені будуть супернічати та хтось нанести іншій першу за багато часу поразку. Сподіваюсь,що переможниця у подальшому буде битися за себе і за подругу та візьме титул. В усякому разі цого дуже хочется. Ну якщо не вийде, ви всеодно найкращі.
Ответить
+1
Чекаю з нетерпінням цього дербі! Із поганого, сьогодні дві кацапки вийшли в чвертьфінали, свинина та взагалі бублик повісила Кіз, американка ніяка в цьому сезоні, так що передчуття дуже поганенькі щодо фінальної пари, але віримо в наших!
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
Эх почему то хотелось вечерним запуском матч,но мужские фиг подвинешь,они приоритетнее для вечерней программы.
Ответить
0
Синоптики обіцяють дощ в Парижі, тож швидше за все матчі проходитимуть під дахом.
Ответить
0
Не раніше 14:00? Не може бути! Чому не о 12-й? Усі вже так звикли :/
Ответить
0
Популярные новости
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
31.05.2026, 09:12 10
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем