Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос

2 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 состоятся матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Путевку в полуфинал Ролан Гаррос между собой разыграют украинки Марта Костюк (WTA 15) и Элина Свитолина (WTA 7).

Встреча Марты и Элины начнется вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после игры Кырстя – Андреева. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

Ранее Костюк и Свитолина играли друг с другом дважды. В 2018 году Элина одолела Марту в третьем круге Australian Open, а в 2024 Костюк взяла реванш в 1/16 финала WTA 1000 в Торонто, одержав победу в трех партиях.

Победительница украинского дерби в полуфинале РГ-2026 поборется либо против Сораны Кырсти, либо против Мирры Андреевой.

