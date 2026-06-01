Задерака пояснил, что ван Леувен дал Кривбассу

Капитан «Кривбасса» Максим Задерака высказался о вкладе, который внес в команду нидерландский тренер Патрик ван Леувен.

«Патрик ван Леувен поделился своим огромным опытом. Он работал в действительно классных командах – это «Заря», это «Металлист 1925», это «Шахтер». У него очень большой опыт не только в футболе, но и как быть директором в академии, как строить команды, как построить структуру в клубе – от детской академии до первой команды. Он команде дал очень много. В этом году, наверное, самый большой актив у команды в плане футболистов за эти четыре года. Ну, наверное, максимальная заслуга – это тренерского штаба, потому что они выстроили тренировочный процесс, построили так, что все понимали, что делать на футбольном поле. А когда ты понимаешь, что делать на футбольном поле, ты просто кайфуешь», – сказал футболист.