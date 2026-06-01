«Бегало с пакетами». Теща Забарного жестко высмеяла жену Сафонова

Неудачная выходка жены российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов вызвала массовые насмешки в соцсетях. Женщине не разрешили пронести на «Пушкаш-Арену» в Будапеште флаг страны-террористки, поэтому она взяла три мусорных пакета белого, синего и красного цветов и из них сделала запрещенную символику, которой хвасталась на стадионе.

Подписчики Юлии Леус, тещи украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного, спросили у нее в Instagram, видела ли она это «чудо»?

«Бегало где-то с пакетами», – ответила она, дополнив комментарий смеющимся эмодзи.

Леус вместе с дочерью Ангелиной Забарной приехали в Будапешт, чтобы поддержать игрока сборной Украины в финале. Илья появился на поле перед началом второго экстра-тайма и помог парижанам одолеть «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти). Это первая победа в ЛЧ в карьере футболиста.