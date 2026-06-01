Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Бегало с пакетами». Теща Забарного жестко высмеяла жену Сафонова
«Бегало с пакетами». Теща Забарного жестко высмеяла жену Сафонова

Перформанс представительницы болот вызвал насмешки в сети

Неудачная выходка жены российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов вызвала массовые насмешки в соцсетях. Женщине не разрешили пронести на «Пушкаш-Арену» в Будапеште флаг страны-террористки, поэтому она взяла три мусорных пакета белого, синего и красного цветов и из них сделала запрещенную символику, которой хвасталась на стадионе.

Подписчики Юлии Леус, тещи украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного, спросили у нее в Instagram, видела ли она это «чудо»?

«Бегало где-то с пакетами», – ответила она, дополнив комментарий смеющимся эмодзи.

Леус вместе с дочерью Ангелиной Забарной приехали в Будапешт, чтобы поддержать игрока сборной Украины в финале. Илья появился на поле перед началом второго экстра-тайма и помог парижанам одолеть «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти). Это первая победа в ЛЧ в карьере футболиста.

Известный клуб УПЛ принял решение подписать Зинченко
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Известный эксперт: «Ярмоленко? Это было шедеврально»
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Можна скільки завгодно ржати з лавочника Луніна, але Лунін свою ЛЧ виграв на полі, а Ілюша на лавкі штани протирав
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Шахтер подписал соглашение с бывшим звездным футболистом
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
