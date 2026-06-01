Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Эти годы были невероятными». Конопля попрощался с Шахтером
Украина. Премьер лига
01 июня 2026, 13:55 | Обновлено 01 июня 2026, 13:57
Украинский защитник продолжит карьеру в менхенгладбахской «Боруссии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Украинский защитник Ефим Конопля попрощался с донецким «Шахтером»:

«Спасибо, команда.

Эти годы были невероятными. Мы вместе работали, боролись, побеждали и создавали нечто особенное. Я благодарен каждому игроку, каждому члену персонала и всем, кто был частью этого пути.

Отдельное спасибо Арде Турану. Мистер, Ваша вера, характер и лидерство изменили нас и помогли достичь результатов, которыми мы можем гордиться.

Я ухожу с благодарностью, уважением и воспоминаниями, которые останутся со мной навсегда.

Вы – лучшие»

Конопля продолжит карьеру в составе «Боруссии» Менхенгладбах, срок соглашения между сторонами оставляет 3 года.

Турану за те що допоміг перейти в Борусію. Десь так.
