«Эти годы были невероятными». Конопля попрощался с Шахтером
Украинский защитник продолжит карьеру в менхенгладбахской «Боруссии»
Украинский защитник Ефим Конопля попрощался с донецким «Шахтером»:
«Спасибо, команда.
Эти годы были невероятными. Мы вместе работали, боролись, побеждали и создавали нечто особенное. Я благодарен каждому игроку, каждому члену персонала и всем, кто был частью этого пути.
Отдельное спасибо Арде Турану. Мистер, Ваша вера, характер и лидерство изменили нас и помогли достичь результатов, которыми мы можем гордиться.
Я ухожу с благодарностью, уважением и воспоминаниями, которые останутся со мной навсегда.
Вы – лучшие»
Конопля продолжит карьеру в составе «Боруссии» Менхенгладбах, срок соглашения между сторонами оставляет 3 года.
